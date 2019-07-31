Kulak ağrısı neden olur kulak ağrısı nasıl geçer?

Kulak ağrısı bazen kulağın kendisinden veya başka bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Orta kulak iltihabı, kulağa su kaçması gibi nedenler kulak ağrısının başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Bazen diş ağrıları da kulak kısmına vurup kulak ağrısı yapabilmektedir. Özellikle yirmi yaş diş sorunları birçok kişide kulak ağrısına neden olduğu bilinmektedir.

Kulak ağrısının nedenleri nelerdir?

Enfeksiyonlar kulak ağrısının başlıca nedenleri arasında gelmektedir. Kulakta tahriş olması da kulak ağrısına neden olmaktadır. Çene veya dişlerden kaynaklanan ağrılar da kulağa yansır ve bazen dayanılmaz ağrılara dönüşür.

Başlıca kulak ağrılarının nedenleri

– Kulak enfeksiyonları

– Dış kulak enfeksiyonuna yüzme, işitme cihazı veya kulak kanalındaki deriye zarar veren kulaklıklar veya kulak kanalına pamuklu çubuk veya parmak sokmak neden olabilir.

– Orta kulak enfeksiyonu, solunum yolu enfeksiyonundan kaynaklanabilir.

– Ani basınç değişimi

– Kulak kirinin birikmesi ve uzun süre temizlenmemiş olması

– Kulakta yabancı bir nesne

– Boğaz ağrısı

– Sinüs enfeksiyonu

– Kulağa şampuan veya su kaçması

– Kulakta pamuklu çubukların kullanımı

Kulak ağrıları duyma bozukluklarına neden olabilir

Bazı kulak ağrılarının belirtileri ağrı başlamadan önce kulakta tıkanma ve duyma bozukluklarıyla başlayabilmektedir. Bu tarz belirtilerin ortaya çıkmasının ardındaın şiddetli başlayan kulak ağrıları hayatı zorlaştıran bir hal alabilmektedir. Bunların daha az yaşanması veya hiç yaşanmaması için kulak temizliği çok önemlidir.

Kulak temizlenmesine dikkat edilmeli

Özellikle banyo yaptıktan sonra kulağın içine giren su ve şampuan iyice temizlenmelidir. Aksi halde bazı kulak enfeksiyonlarına yol açabildiği bilinmelidir. Kulak içi temizliği narin ve yavaş yapılmalıdır. Kulağı acıtmayacak şekilde dairesel hareketlerle yapılmalı ve içeride kalabilecek şampuanın temizlenmesi gerekmektedir.

Çocuklarda kulak ağrısı ateş yapabilir

Kulak ağrıları yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da sık görülen bir rahatsızlıktır. Yetişkinlerin aksine çocuklarda kulak enfeksiyonları veya ağrılar beraberinde ateşi getirebilir. Ani yükselen ateş çocuklarda ağrının şiddetinin artmasına ve uykusuzluğa neden olabilmektedir.

Çocuklarda kulak ağrısının diğer belirtileri şunlardır

– Ateş

– Uyku düzensizliği

– Kulakla sürekli oynamak

– Her zamankinden daha fazla ağlamak ya da huzursuz davranmak



– İştah kaybı

– Denge kaybı

Kulak ağrısı nasıl tedavi edilir?

Kulak ağrısının tedavi edilebilmesi için öncelikle doğru teşhisin koyulması gerekmektedir. Ağrının kulak enfeksiyonundan mı veya diş ağrısından mı ya da başka bir sorundan mı kaynaklandığı mutlaka tespit edilmeli ve tedavi ona göre yapılmalıdır. Eğer kulakla enfeksiyon varsa doktorun verdiği antibiyotikler veya kulak içi damlaları kulak ağrısı tedavilerinde kullanılmaktadır. Şiddetli ve dinmeyen ağrılar için ağrı kesiciler kulak ağrılarının azalmasını sağlamaktadır. Bu tedavinin mutlaka doktor kontrolünde yapılması gerekmektedir. Aksi halde geçici bir ağrı azalması yaşanabilmektedir. Kulak ağrısın kalıcı geçmesi için ilaçların düzenli kullanılması ve mutlaka doktor kontrollerine gidilmesi gerekmektedir.