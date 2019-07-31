Migren ağrısı neden olur? Migren ağrısı nasıl geçer?

Migren ağrısı en çekilmez ağrılar arasında yer alır. Sadece baş ağrısıyla kalmayıp mide bulantısı, kusma, baş dönmesi gibi birçok etki göstermektedir. Sese ve ışığa hassasiyet de migren ağrılarının tetikleyicileri arasında yer almaktadır.

Migren nedir?

Kronik bir rahatsızlık olan migren, bulantı, kusma, ışığa ve sese karşı hassasiyet belirtileri ile kendini göstermektedir. Belirli bir geçme süresi olmayan migren ağrıları bazen saatlerce sürebilmektedir. Daha çok kadınlarda görüldüğü bilinen migren erkeklerde daha az ortaya çıkmaktadır.

Migren ağrısı normal baş ağrısından farklıdır

Sürekli baş ağrıları, baş ağrısıyla beraber gelen mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri olanların en kısa sürede bir nöroloji doktoruna gitmeleri gerekmektedir. Migren teşhisini mutlaka doktor koymalıdır.

Migren ağrısı geleceğini hissettirir

Migreni olan kişiler ağrının başlayacağını kısa bir süre önce öngörebilmektedir. Belirtileri yavaş yavaş yaşanmaya başlayan migrenin ağrısı başlamadan durulduğu da olabilmektedir. Aksi halde saatlerce veya günlerce migren ağrısı çekilebilmektedir.

Migrenin belirtileri nelerdir?

- En büyük belirtileri arasında şiddetli baş ağrısı gelmektedir. Ani de uzun süreli baş ağrıları migrenin en büyük belirtileri arasındadır.

- Işık görüldüğü an göz kamaşması, yani ışığa karşı hassasiyet oluşması, ışığa bakıldığında ağrının şiddetlenmesi migrenin başlıca belirtileri arasındadır.

- Sese karşı hassasiyet de aynı şekilde migrenin belirtileri arasındadır. Kısık gelen seslerin uğultulu duyulması ve baş ağrısını şiddetlendirmesi migrenin belirtileri arasında yer almaktadır.

-Bulantı ve kusma migrenin en büyük belirtilerindendir. Baş ağrısı yaşarken aynı zamanda mide bulantısı ve kusma migrenin belirtileri arasında yer alır.

- Yorgunluk hissetme ve halsizlik

- Migren ağrılarının bazı durumlarında görme bozuklukları da ortaya çıkabilmektedir. Bai ağrısının yanı sıra bulanık görme migren belirtileri arasında yer alır.

- Hareket edildikçe ağrının artması migren belirtileri arasındadır. Bu yüzden migren ağrısı çekenler özellikle hareket etmeden yatmayı tercih ederler.

Rüzgarlı havalarda migrene dikkat!

Migrenin en büyük düşmanlarından biri rüzgarlı havalardır. Ani hava değişimleri veya fazla rüzgara maruz kalmak migren ağrılarını tetiklemektedir.

Stres migren ağrılarının artmasına neden olur

Stresin vücuda birçok zararı olduğu gibi migren ağrılarının artmasına da neden olduğu bilinmektedir. Migreni olanların olabildiğince stresten uzak durmaları gerekmektedir.

Migreni olanlar uzun süre aç kalmamalıdır

Uzun süre aç kalmak migren ağrılarını tetiklemektedir. Ağrının artmasına ve midenin daha bulanmasına neden olmaktadır. Uzun süre aç kalmamak migreni olanlar için çok önemlidir. Öğün atlamamalı ve aralarda mutlaka bir şeyler atıştırılmalıdır.

Kafein ağrıları tetikler

Kafeinin migren ağrısını tetiklediği bilinmektedir. Migreni olanların olabildiğince kafeinden uzak durmaları gerekmektedir.

Migren ağrısına ne iyi gelir?

- Bol su içmek

- Stresten uzak durmak

- Ağrıyan baş bölgesine hafif masaj yapmak

- Şiddetli migren ağrılarına soğuk kompres uygulaması

- Işıksız bir yerde istirahat etmek