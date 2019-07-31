Topuk ağrısı neden olur? Topuk ağrısı nasıl geçer?

Topuk ağrısının en belirgin belirtisi hareket edilmediği halde topuk kemiğinde sızlamalardır. Oturduğunuz yerden kalkarken veya hareket etmiyorken sızlamaya başlar ve ağrısı aralıklarla devam eder.

Topuk ağrının nedenleri nelerdir?

Topuk ağrısının birçok nedeni olabilir. Genellikle yürüme bozuklukları topuk ağrısının başlıca nedenlerinden olarak bilinmektedir. Koşma veya atlama gibi hareketler yapılmış olması da topuk ağrısına neden olmaktadır.

Topuk zarı hastalığı ağrının nedenleri arasındadır

Topuk ağrsının en sık rastlanan nedeni topuk zarı hastalığıdır. Ayak tabanında yer alan topuğu ayağın ön tarafına bağlayan esnek doku bandının iltihaplanması, zarar görmesi topuk ağrılarına neden olmaktadır.

Fazla kilo topuk ağrısına neden olur

Fazla kilolu kişilerde, obezlerde, hamileliğin son dönemlerinde topuk ağrıları görülmekteedir. Bu ağrı kiloya bağlı olup acağın kaldıramayacağı ağırdıktan kaynaklandığı ve tekrarlayan topuk ağrılarına neden olduğu bilinmektedir.

Topuk dikeni nedir? Ağrı yapar mı?

Topuk dikeni, topuk ağrılarının baş belirtisi olarak bilinmektedir. Topuk kemiğinin altında kemiğe benzer bir çıkıntı oluşmasına topuk dikeni denir. Röntgende de görülen, bu kemiğe benzer çıkıntının aslında kemik büyümesi ile ilgisi yoktur. Topuk dikeni, ayaktaki kas ve bağların zorlanmasına, yıpranmasına bağlı olarak topuk kemiğinin alt kısmında, kalsiyum birikintilerinin toplanmasıyla oluşur.

Topuk ağrısının diğer nedenleri nelerdir?

- İltihaplı eklem romatizması ve gut hastalığı

- Eklemlerde kesecik iltihabı

- Yaralanmalar

Topuk ağrısı tedavisi nasıl yapılır?

Topuk ağrısı tedavisinde genellikle topuk germe egzersizleri ve ağrı kesiciler gibi birkaç yöntem birlikte uygulanır. Böylelikle hem ağrının önüne geçilir hem de iyileşme süreci hızlanır. Çoğu hastada topuk ağrısı bir yılı geçmeden iyileşir. Cerrahi müdahaleye nadiren başvurulması gerekir.

- Topuk ağrılarında ayağı dinlendirmek oldukça önemlidir. Uzun mesafe yürümemek, uzun süre ayakta kalmamak gibi önlemler alınabilir. Mümkün olduğunca topuk kullanılmamalıdır.

- Ayakkabı seçimine dikkat edilmelidir. İdeal olanı ayak tabanına destek sağlayan, topuğu rahat ettiren ayakkabılar seçmek önemlidir.

- Her gün 15 – 20 dakika gün içerisinde 3 kez topuğunuza bir buz torbası ile kompres yapabilirsiniz.