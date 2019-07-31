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Uçuk neden olur? ?

Genel olarak dudak, burun ve çene bölgelerinde görülen uçuğun halk arasında korkudan çıktığı söylenmektedir. Kişiyi oldukça rahatsız eden ve geçene kadar sancılı bir süreç yaşatan uçuk izleri nasıl geçer? Özellikle çok sayıda vatandaş gün içinde bu sorunun yanıtını arıyor. Peki, uçuk neden olur? Nasıl tedavi edilir? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 1.8.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 11:53
Uçuk neden olur? Uçuk nasıl geçer?

Normal şartlarda bulaşıcı olmayan uçuk, ilerlediği ve iltihaplanmaya başladığı zaman bulaşıcı olur. Uçuğun çıkmasının en büyük nedeni ise herpes isimli bir virüstür. Yunanca da gelen Herpes isminin anlamı sürünmektir. Antik zamandan beri bilinen bu virüs uçuğun başlıca nedenidir. Peki, uçuk izi nasıl geçer? Uçuk neden olur? İşte bu soruların yanıtları…

UÇUK NEDEN OLUR? UÇUK NASIL GEÇER?

Uçuk yaralı genellikle bir hafta sonra kendi kendine iyileşebilir, patlayabilir vb şeyler olabilir. Ancak geçmeyen bir uçuk yaranız var ise doktorunuza danışıp tedavi almayı unutmamanız gerekmektedir. Uçuğun nedenleri arasında:

  • Düzensiz beslenme
  • Kansızlık
  • Diyabet
  • Regl dönemi
  • Korkudan kaynaklanan üzüntüler
  • Travmalar
  • Yüksek ateş
  • Vücutta bulunan ileri derece yanıklar
  • Egzama
  • Kullanılan ilaçlar
  • Güneş ışığına maruz kalma
  • Aşırı miktarda alkol ve vücut için zararları şeyler tüketme
  • Stres

DUDAKLARDAKİ UÇUKLAR NASIL GEÇER?

Antiseptik nitelik taşıyan ilaçlar uçuk üzerindeki enfeksiyonun gelişmesini engeller, eczanelerde satılan uçuk kremleri de deriden nüfuz ederek herpes virüsüne etki eder, dudak yarasının deride tahribat yapmasını önler.

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Uçuk neden olur? Uçuk nasıl geçer?
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