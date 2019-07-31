Uçuk neden olur? Uçuk nasıl geçer?

Normal şartlarda bulaşıcı olmayan uçuk, ilerlediği ve iltihaplanmaya başladığı zaman bulaşıcı olur. Uçuğun çıkmasının en büyük nedeni ise herpes isimli bir virüstür. Yunanca da gelen Herpes isminin anlamı sürünmektir. Antik zamandan beri bilinen bu virüs uçuğun başlıca nedenidir. Peki, uçuk izi nasıl geçer? Uçuk neden olur? İşte bu soruların yanıtları…

UÇUK NEDEN OLUR? UÇUK NASIL GEÇER?

Uçuk yaralı genellikle bir hafta sonra kendi kendine iyileşebilir, patlayabilir vb şeyler olabilir. Ancak geçmeyen bir uçuk yaranız var ise doktorunuza danışıp tedavi almayı unutmamanız gerekmektedir. Uçuğun nedenleri arasında:

Düzensiz beslenme

Kansızlık

Diyabet

Regl dönemi

Korkudan kaynaklanan üzüntüler

Travmalar

Yüksek ateş

Vücutta bulunan ileri derece yanıklar

Egzama

Kullanılan ilaçlar

Güneş ışığına maruz kalma

Aşırı miktarda alkol ve vücut için zararları şeyler tüketme

Stres

DUDAKLARDAKİ UÇUKLAR NASIL GEÇER?

Antiseptik nitelik taşıyan ilaçlar uçuk üzerindeki enfeksiyonun gelişmesini engeller, eczanelerde satılan uçuk kremleri de deriden nüfuz ederek herpes virüsüne etki eder, dudak yarasının deride tahribat yapmasını önler.