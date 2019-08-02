Kanserle mücadele eden ve vücuda enerji veren bozanın faydaları oldukça fazladır. Sağlıklı yaşamı alışkanlık haline getiren vatandaşlar bozanın tamamen doğal bir içecek olduğunu bilir. . Çok kolay malzemelerle hazırlanan bu içecek, aslında enerji vermesi ve insanı sıcak tuttuğuna dair inanış sebebi ile bir kış içeceği olarak adlandırılır. Peki Bozanın faydaları nelerdir? Boza neye iyi gelir?

BOZANIN FAYDALARI NELERDİR?

Lezzetiyle vazgeçilmez içecekler arasında yer alan bozanın faydalarını haberimizde derledik. İşte mucizevi besinin faydaları…

Probiyotik özelliği vardır.

Kilo almak isteyenlerin iştahını açar.

Zihin açıcı özelliği vardır.

Enerji verir.

Hazmı kolaylaştırır.

Öksürüğü yok eder.

Sinirleri dinlendirici etkisi vardır.

Emziren kadınlarda süt yapıcı özelliği vardır.

Vitamin kaynağı bol olduğundan sporculara tavsiye edilir.

BOZA NEYE İYİ GELİR?

Boza sporcuların da tercih ettiği içecekler arasındadır. Doğumdan sonra da yeni anneler güçlerini geri kazanmak için boza içerler.

Boza zihinsel yorgunluk için de iyi bir formüldür. Sinir sistemini yatıştırır, yıpranmış sinirleri onarır ve boza içtikten sonra kendinizi rahatlamış hissedersiniz.

Bozada bulunan B12 vitamini özellikle cilt ve saç sağlığı için faydalıdır. Cildi nemlendirici etkisi bulunan boza ayrıca cildi yumuşatır ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Ayrıca saç dökülmesine karşı da olumlu etkileri vardır.