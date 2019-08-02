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Çocuklarda belirtileri nelerdir? Orta kulak iltihabı neden olur?

çocuklarda genellik sonbahar ve kış aylarında görülen bir rahatsızlıktır. Bunun başlıca sebebi ise sonbahar ve kış aylarında grip, nezle gibi rahatsızlıkların çok fazla önemsenmemesidir. Küçük yaşta çocuklarda sık görülen bu rahatsızlık risk faktörü taşıyor. Bu sebepten dolayı böyle bir rahatsızlık durumunda doğrudan hekime başvurmak en doğru seçenek olacaktır. Nezle, grip gibi rahatsızlıkların çocuk yaşta yaşanması ve önlem alınmaması orta kulak iltihabı için zemin hazırlıyor. Pek çok aile gün içinde bu soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Peki, çocuklarda nelerdir? Orta kulak iltihabı neden olur? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 2.8.2019 16:51
Çocuklarda orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir? Orta kulak iltihabı neden olur?

Çocuklarda orta kulak iltihabı oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın ise en önemli belirtilerinden bir tanesi kulak ağrısıdır. Özellikle aileler, küçük çocuklarda yaşanan bu rahatsızlıklardan çocukları korumak ve erken teşhis koyabilmek için arama motoru üzerinden bu konuları araştırıyorlar. Bunların yanı sıra orta kulak iltihabında yüksek ateş ve uyumakta zorluk çekmek gibi belirtilerde yer alıyor. Peki, orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir? Orta kulak iltihabı neden olur? İşte bu soruların yanıtları…

ÇOCUKLARDA ORTA KULAK İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Kulak ağrısı
  • Uyumada zorluk
  • Normalden daha fazla ağlama
  • Normalden daha huzursuz olma
  • Duymada zorluk veya çevresel sesli uyaranlara cevap verme zorluğu
  • Denge kaybı
  • Ateş
  • Kulak akıntısı
  • Baş ağrısı
  • İştahsızlık

ORTA KULAK İLTİHABI NEDEN OLUR?

Orta kulak iltihabı genellikle çocuklarda sonbahar ve kış aylarında görülür. Çocuklarda çok sık görülen bu hastalığa bakteriler neden olur. Yaşa ve belirtilerin şiddetine göre tedavi süreci değişen orta kulak iltihabının belirtileri yukarıda saydığımız maddelerdir. Orta kulak iltihabı durumunda doğrudan hekiminize başvurarak onun uygulayacağı tedavi yöntemlerini yapmalısınız.

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