Çocuklarda orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir? Orta kulak iltihabı neden olur?

Çocuklarda orta kulak iltihabı oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın ise en önemli belirtilerinden bir tanesi kulak ağrısıdır. Özellikle aileler, küçük çocuklarda yaşanan bu rahatsızlıklardan çocukları korumak ve erken teşhis koyabilmek için arama motoru üzerinden bu konuları araştırıyorlar. Bunların yanı sıra orta kulak iltihabında yüksek ateş ve uyumakta zorluk çekmek gibi belirtilerde yer alıyor. Peki, orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir? Orta kulak iltihabı neden olur? İşte bu soruların yanıtları…

ÇOCUKLARDA ORTA KULAK İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kulak ağrısı

Uyumada zorluk

Normalden daha fazla ağlama

Normalden daha huzursuz olma

Duymada zorluk veya çevresel sesli uyaranlara cevap verme zorluğu

Denge kaybı

Ateş

Kulak akıntısı

Baş ağrısı

İştahsızlık

ORTA KULAK İLTİHABI NEDEN OLUR?

Orta kulak iltihabı genellikle çocuklarda sonbahar ve kış aylarında görülür. Çocuklarda çok sık görülen bu hastalığa bakteriler neden olur. Yaşa ve belirtilerin şiddetine göre tedavi süreci değişen orta kulak iltihabının belirtileri yukarıda saydığımız maddelerdir. Orta kulak iltihabı durumunda doğrudan hekiminize başvurarak onun uygulayacağı tedavi yöntemlerini yapmalısınız.