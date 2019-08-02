Kanserden korunmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek sizin elinizdedir. Karında şişlik veya genişleme, yumurtalık kanserinin erken ve bazen de tek belirtisi olabilir. Peki Karın şişliği kanser işareti olabilir mi? Karın şişliği belirtileri nelerdir? İşte detaylar

KARIN ŞİŞLİĞİ KANSER İŞARETİ OLABİLİR Mİ?

Karın şişmesi genellikle sindirim sisteminin normal işlevinin bozulması ve bağırsak gazında artış olması sonucu ortaya çıkar. Fakat karın şişkinliği, karın bölgesinde yer alan organların (mide, bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, üreme organları, mesane ve bu organlarla ilişkili kan damarları) hafif veya ciddi hastalıkları sonucunda olabilir.

KARIN ŞİŞLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

1. Sindirim Problemleri

Ülseratif kolit ve çölyak hastalığı gibi gastrointestinal hastalıkların şişkinlik, gaz, distansiyon ve diğer semptomlara neden olması oldukça normaldir.

2. Ödem

Vücut sıvıları zaman zaman karın çevresi ve pelvis bölgesinde toplanabilir; bu da şişkinlik ve yanıltıcı kilo alımına neden olur. Bununla birlikte takılarınızın ve giysilerinizin sıktığını fark edebilirsiniz. Aşırı şişkinlik, eklem yerlerinde ağrı ve deride sıkılaşmanın birlikte görülmesi ise bir karaciğer hastalığına işaret ediyor olabilir. Deride sararma, göz akında değişim ve karın ağrısı gibi diğer semptomlar da mevcut ise en kısa zamanda doktorunuza görünmeyi ihmal etmeyin.

3. Dehidrasyon

Tuzlu yediğiniz veya alkol aldığınız o günün sonrasında nasıl da şiştiğinizi hatırlıyor musunuz? Kulağa sıra dışı gelse de ne kadar çok su içerseniz o kadar az sıvı kaybınız olur ve şişlikle karşılaşmazsınız. Dehidrasyon ve elektrolit dengesizlikleri sindirimi olumsuz etkiler ve daha fazla şişkinliğe sebep olur!

4. Kabızlık

Kabızlık, şişkinliğin en bariz sebeplerinden biri ve bu noktada sorunu çözmek için tuvalete çıkmanız gerekiyor! Karın ağrısı, rahatsızlık ve gaza neden olan kabızlıktan kurtulmak için lif içeriği yüksek gıdalar tüketmek vücudunuza iyi gelecektir.

5. Besin alerjileri ve Hassasiyetleri

Laktoz intoleransı gibi bazı hassasiyet ve alerjiler gaz ve şişkinliğin en sık karşılaşılan nedenlerindendir. Birçok farklı besin alerjisi çeşidi vardır ancak eğer bir besine alerjiniz varsa semptomlar sayesinde bunu çoğunlukla fark edersiniz.

6. Hormonal Değişimler

Adet öncesi dönemde karnınızın şişmesi ve sindirim problemleri yaşamanız ve bu süreçte kabızlığa daha yatkın olmanız olağandır. Bunun nedeni ise döngünün başında (foliküler evre de denir) artan östrojenle birlikte rahim duvarının kalınlaşması ve daha fazla sıvı tutulmasıdır. Bu durum pek de endişelendirici olmamakla birlikte dönemi atlattığınızda kendiliğinden geçer.

7. Enfeksiyon

Eğer vücutta bir enfeksiyon durumu söz konusu ise üriner ve gastrointestinal organların çevresinde akyuvarların artmasına bağlı olarak şişlik görebilirsiniz. Ateş, kızarıklık ve ağrı, lenf düğümlerinde şişkinlik gibi diğer muhtemel semptomların varlığını kontrol edin.