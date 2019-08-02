Vajina kaşıntısı neden olur? Vajina kaşıntısı nasıl geçer? İşte bilgiler

Kadınların karşılaştığı sağlık problemlerinin başlarında yer alan vajina kaşıntısı, gündelik hayat içerisinde oldukça rahatsız edici durumlara neden olabilmektedir. Uzmanların uyardığı ve dikkat edilmesi gerektiğini belirttiiği durum, kadınları psikolojik olarak da etkileyebilmektedir. Vajina kaşıntısı sırasında ilaç tedavisi de bir yöntem olmakla beraber; çeşitli şekillerde bu sorun halledilebilmektedir.

VAJİNA KAŞINTISI NEDEN OLUR?

Vajina kaşıntısının nedenleri başlıca şu şekildedir;

Stres

Cinsel birleşme sırasında bulaşabilen hastalıklar

Mantar enfeksiyonu

Menopoz dönemi

Aşırı kimyasal kullanımı

Kalitesiz hijyen ürünleri

Cilt problemleri ya da benzeri rahatsızlıklar

VAJİNA KAŞINTISI NASIL GEÇER?

Yaşanan rahatsızlığın sebebini tespit edebilmek için öncelikli olarak jinekoloğa gidilip muayene olunması gereklidir. Eğer kaşıntının nedeni yüzeysel nedenlerden dolayı ise, hastaya krem tedavisi önerilir. Bu durumun tersine, olası bir enfeksiyon ya da bakteri durumu ile karşı karşıya kalındıysa antibiyotik tedavisi başlatabilir. Buna şikayetinize, muayene ve idrar tahlile göre en iyi kararı doktor verecektir.

VAJİNA KAŞINTISI KARŞISINDA BUNLARA DİKKAT!

Tedavinin yanında, vajina kaşıntısını en az düzeye indirmek; hatta sonlandırmak için belli başlı püf noktalarına dikkat edilmesi gereklidir. Öyle ki;



İç çamaşırını her gün değiştirmek gerekir. Özellikle mantar enfeksiyonları nemli alanlarda ortaya çıktığından çamaşırın kuru olmasına özen gösterilmelidir. İç çamaşırları mutlaka kaynar derecede yıkanıp kullanılmalıdır ve pamuklu olmalıdır.

Genital bölge hassas bir alan olduğundan kullanacağınız ürünlere dikkat etmeniz gerekir. Duş jeli, sabun, kremler vs. kimyasal içermemelidir. Saf su ya da genital bölge PH'ına uygun olarak üretilen ürünler tercih edilmelidir.

Vajina temizliği kesinlikle ihmal edilmemelidir. Düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. Bunun için yine genital PH'ına uygun temizleme mendillerinden de yararlanılabilir.

Dar ve sentetik kıyafetlerden kaçınılmalıdır. Sentetik kıyafetler ve iç çamaşırları cildi tahriş edebilir. Dar kıyafetler da cildi sıkıştıracağından ve terleteceğinden bakteri üretiminin oluşmasına neden olabilir. Cilt sorunlarıyla karşılaştırabilir.

Günlük ya da adet dönemlerinde kullanılan pedlerin içeriği oldukça önemlidir. Pedlerin üretiminde kullanılan maddeler cildi tahriş edebilir. Cildinize zarar vermeyen pamukluluğa sahip ve kaliteli pedleri tercih etmelidir. Ayrıca uzun süre aynı ped kullanmamalı ve sık sık değiştirmeye dikkat edilmelidir.