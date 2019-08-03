El ayak ağız hastalığı günümüzde yaygınlaşan hastalık türündendir. Özellikle çocuklarda görülen bu hastalık türünden korunmak için çocuğun mutlaka burnunu sildikten ve altını değiştirdikten sonra ellerini mutlaka yıkaması gerekir. Peki El ayak ağız hastalığı nedir? El ayak ağız hastalığı belirtileri nelerdir?

EL AYAK AĞIZ HASTALIĞI NEDİR?

El, ayak ve ağız hastalığı, genellikle 5 yaşından küçük bebekleri ve çocukları etkileyen yaygın bir viral hastalıktır. Bazen büyük çocuklarda ve yetişkinlerde de ortaya çıkabilir. El, ayak ve ağız hastalığına; poliovirüsler, coxsackie virüsler, echovirüsler ve diğer enterovirüsleri içeren Enterovirüs familyasından (grup) virüsler neden olur.

EL AYAK AĞIZ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocukların ellerini düzgün şekilde yıkadıklarından emin olun

Bebeklerin bezini değiştirdikten sonra ellerinizi yıkayın

Tabak, bardak, çatal, kaşık, havlu gibi kişisel eşyaların ortak kullanımından kaçının.

Hastalarla öpüşme ve sarılma gibi yakın temasta bulunmayın

Bulaşıcı olduğundan el-ayak-ağız hastalığına yakalanan kişilerden uzak durun

Özelikle 1 hafta boyunca kreş – anaokulu ve benzeri kalabalık ortamlardan çocukları uzak tutun.

Çocukların ortak oyuncaklarla oynadıkları alanların düzenli şekilde dezenfekte edilmesine özen gösterin