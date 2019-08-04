Ağrı kesicinin zararları nelerdir? İşte ağrı kesici kullanmanın yan etkileri

Ağrı kesici ilaçlar doktorlar ve hastalar için değerli araçlardır. Ancak, tüm ilaçlar gibi, yan etkileri olabilir ve bunlardan bazıları ciddi olabilir. İşte en yaygın ağrı kesicilerden bazılarına ve bunları alırsanız bilmeniz gerekenlere bir göz atın.

Tezgah Üstü Ürünler

En yaygın ağrı kesiciler reçetesiz bir mağazada veya "tezgahın üstünde" satın alabileceğiniz ürünlerdir. Bu ürünler arasında asetaminofen, aspirin, ibuprofen ve naproksen bulunur. İnsanlar genellikle hafif ağrılar veya ateş için onları alır.

Aspirin

Aspirin, steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar veya NSAID'ler olarak bilinen bir ilaç ailesinin en eskisidir. Ağrıları hafifletebildikleri halde, uzun süre alırsanız, midenizin kanamasına neden olabilirler. (Öyleyse diğer NSAID'ler de olabilir.) Bu, basit hazımsızlıktan mide ülserlerine kadar çeşitli sorunlara neden olabilir.

Çok sayıda NSAID alınması böbrek hasarına neden olabilir.

Reye sendromu denilen ve beyne ve karaciğe saldıran hayatı tehdit edici bir durum riski nedeniyle çocuklara aspirin vermemelisiniz.

Doktorlar genellikle kalp krizi veya inme geçirmesi muhtemel kişiler için aspirin önermektedir, çünkü kan pıhtılarını önleyebilir. Ancak kanamaya neden olabileceğinden, her gün aspirin almak aynı zamanda beyinde kanamayı içeren bir tür felç olasılığını da arttırır.

Asetaminofen

Asetaminofen reçetesiz alınabilir. Aynı zamanda çok fazla soğuk algınlığı ve sinüs ilacıdır.

Asetaminofen, aspirin ile görülen mide problemlerine neden olmaz. Ancak çok fazla alırsanız veya alırken alkol alırsanız, karaciğere zarar verebilir.

Tüm ilaçlarınızı ne kadar kullandığınızı bilmek ve dozaj talimatlarını aynen etiketteki gibi takip etmek çok önemlidir.

İbuprofen

Ibuprofen daha yeni bir NSAID'dir. Aspirin ve diğer NSAID'ler gibi mide veya böbrek problemlerine neden olabilir. Ancak hızlı hareket eder ve vücudu aspirinden daha hızlı bırakır ve yan etki olasılığını azaltır.

Naproksen

Bu, NSAID ailesinin bir başka üyesi. Aynı olası yan etkileri vardır.