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E ? E vitamini hangi ?

Birbirinden farklı besin gruplarında yer alan E vitamini faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren ve alyuvarların oluşumuna katkı sağlayan bu vitamin türü sağlıklı yağları içerisinde barındırır. Bu bağlamda vatandaşlar internetten ‘’ E ? E vitamini hangi ?’’ sorularına yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 5.8.2019 01:14
E vitaminin faydaları nelerdir? E vitamini hangi besinlerde bulunur?

Sağlık açısından oldukça faydalı olan E vitamini katarakt, kanser, kalp ve kardiovasküler hastalık riskinin azaltılmasına yardımcı olur. Vücuda etkileriyle araştırılan E vitamini, güçlü bir antioksidandır. Peki E vitaminin faydaları nelerdir? E vitamini hangi besinlerde bulunur?

E VİTAMİNİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Güçlü Bir Antioksidandır.

Metabolizma ve Bağışıklık Sistemine iyi gelir.

Damar sertleşmesini önler.

Kalp krizinden korur.

Göz sağlığını korur.

Hafızayı güçlendirir.

Kanserden korur

Yaralarınızın hızla iyileşmesini sağlar.

Kıkırdak vb. özel dokuların oksidatif tahribini azaltılır.

E VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Tahıl, kabak, ıspanak, lahana, marul, zeytinyağı, balık yağı, fındık, ceviz, ton balığı, sardalye, yumurta sarısı, domates, patateste bulunur.

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E vitaminin faydaları nelerdir? E vitamini hangi besinlerde bulunur?
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