MS hastalığının tedavisi nasıl olur? MS hastalığı nedir?

Multipl skleroz veya MS, beyninizi, omuriliğinizi ve gözlerinizdeki optik sinirleri etkileyebilecek uzun süreli bir hastalıktır. En sağlıklı lifler, sinir sisteminizdeki mesajların akışına yardımcı olan yağlı bir madde olan miyelin tarafından izole edilir. MS'te, miyelin bozulur veya yara izi kalmaz. Bu, mesajların akışını engeller veya hatta engeller ve bu da MS'in birçok belirtisine neden olur.

Pek çok insan MS'i bir su ısıtıcısındaki hatalı bir elektrik bükümü gibi açıklar. İzolasyon esnekliği kırılırsa, altındaki kabloları açığa çıkarır ve hasar görmeye daha açık hale getirir.

Etkileri hastalığı olan herkes için genellikle farklıdır. Bazı insanlar hafif semptomlar gösterir ve tedaviye ihtiyaç duymazlar. Diğerleri etrafta dolaşmak ve günlük işler yapmakta zorlanırlar.

MS'te, miyelin kaybına (demiyelinizasyon), sinirlerin beyine ve beyinden elektriksel uyarılar iletme kabiliyetinde bir bozulma eşlik eder. Bu MS'in çeşitli semptomlarını üretir. Miyelinin kaybolduğu yerler (plaklar veya lezyonlar) sertleşmiş (yara izi) alanlar olarak görünür: MS hastalığında bu izler farklı zamanlarda ve beynin ve omuriliğin farklı alanlarında ortaya çıkar. Multipl skleroz terimi, "birçok yara izi" anlamına gelir.

MS semptomları çok değişkendir ve bulanık görme, zayıf uzuvlar, karıncalanma hisleri, kararsızlık ve halsizlik gibi konuları içerir. Bazı insanlar için MS, nüks ve remisyon dönemleriyle karakterize edilirken, diğerleri için ilerici bir yapıya sahiptir. MS'li herkes için hayatı tahmin edilemez derecede zor kılar.

Sonuç olarak, aşağıdaki gibi belirtilere MS'in habercisi olabilir:

Yürüme sorunu

Yorgun hissetmek

Kas zayıflığı veya spazmları

Bulanık veya çift görme

Uyuşma ve karıncalanma

Cinsel sorunlar

Kötü mesane veya barsak kontrolü

Ağrı

Depresyon

Odaklanma veya hatırlama problemleri

MS ATAKLARI İÇİN TEDAVİLER

Oral prednizon ve intravenöz metilprednizolon gibi kortikosteroidler, sinir iltihabını azaltmak için verilir. Yan etkileri uykusuzluk, artmış kan basıncı, ruh hali değişiklikleri ve sıvı tutulmasını içerebilir.

Plazma değişimi (plazmaferez)

Kanınızın bir kısmının (plazma) sıvı kısmı alınır ve kan hücrelerinizden ayrılır. Kan hücreleri daha sonra bir protein çözeltisiyle (albümin) karıştırılır ve tekrar vücudunuza konur. Eğer semptomlarınız yeni, şiddetli ve steroidlere cevap vermediyse plazma değişimi kullanılabilir.

MS HASTALIĞI TEDAVİSİ

Birincil-ilerleyici MS için, okrelizumab (Ocrevus) uygulanır. FDA onaylı tek hastalık değiştirici tedavidir (DMT). Bu tedaviyi alanların, tedavi edilmeyenlere göre ilerleme oranları biraz daha düşüktür.

Tekrarlayan remisyona uğrayan MS için, birkaç hastalık hafifletici terapi mevcuttur.

MS ile ilişkili immün yanıtın çoğu, hastalığın erken aşamalarında meydana gelir. Bu ilaçlarla mümkün olduğunca erken yapılan agresif tedavi nüks oranını düşürebilir ve yeni lezyonların oluşumunu yavaşlatabilir.