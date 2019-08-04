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Omega 3 nedir, ne işe yarar? İşte Omega 3 faydaları

Balık yağı, balık dokusundan elde edilen yağdır. Genellikle ringa balığı, ton balığı, hamsi ve uskumru gibi yağlı balıklardan elde edilir. Yine de, morina karaciğeri yağı gibi, bazen diğer balıkların karaciğerlerinden üretilir. (WHO) haftada 1-2 porsiyon balık yemeyi önerir. Bunun nedeni, balıklardaki omega-3 yağ asitlerinin, çeşitli hastalıklara karşı korunma dahil olmak üzere birçok sağlık yararı sağlamasıdır. Peki omega 3 nedir ve ne işe yarar? İşte omega 3'ün sağlığa inanılmaz faydaları...

Giriş Tarihi: 4.8.2019 13:16
Omega 3 nedir, ne işe yarar? İşte Omega 3 faydaları

Omega 3 balıkta bulunan önemli bir yağ asididir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) haftada 1-2 porsiyon balık yemeyi önermektedir. Bununla birlikte, haftada 1-2 porsiyon balık yemezseniz, balık yağı takviyeleri yeterli miktarda omega-3 almanıza yardımcı olabilir.

Balık yağının yaklaşık% 30'u omega-3'lerden, geri kalan% 70'i ise diğer yağlardan oluşmaktadır. Dahası, balık yağı genellikle biraz A ve D vitamini içerir.

Depresyon, dünyadaki en yaygın zihinsel bozukluklardan biridir. Semptomlar üzüntü, uyuşukluk ve yaşama olan genel ilgi kaybını içerir.

Aynı zamanda yaygın bir hastalık olan kaygı, sürekli endişe ve gerginlik ile karakterizedir. İlginç bir şekilde, araştırmalar düzenli olarak omega-3 tüketenlerin depresyona girme ihtimalinin daha düşük olduğunu göstermektedir.

Dahası, depresyon veya anksiyete ile insanlar omega-3 takviyesi almaya başladığında, semptomları iyileşir.

Üç tür omega-3 yağ asidi vardır: ALA, EPA ve DHA.

Kalp hastalığı dünya çapında ölümün önde gelen nedenidir.

Araştırmalar, çok sayıda balık yiyen insanların çok daha düşük kalp hastalığı oranlarına sahip olduğunu göstermektedir.

Kalp hastalığı için çoklu risk faktörlerinin, balık ya da balık yağı tüketimiyle azaldığı görülmektedir. Balık yağının kalp sağlığı için yararları:

Kolesterol seviyeleri: "İyi" HDL kolesterol seviyelerini artırabilir. Bununla birlikte, "kötü" LDL kolesterol seviyelerini azalttığı görülmemektedir.
Trigliseritler: Trigliseritleri yaklaşık% 15-30 oranında azaltabilir.

Kan basıncı: Küçük dozlarda bile, yüksek seviyedeki kişilerde kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

Plak: Atardamarlarınızın sertleşmesine neden olan plakları önleyebilir, ayrıca arter plakları zaten onlara sahip olanlarda daha stabil ve daha güvenli hale getirebilir.
Ölümcül aritmi: Risk altındaki insanlarda ölümcül aritmi olaylarını azaltabilir. Aritmi, bazı vakalarda kalp krizine neden olabilecek anormal kalp ritimleridir

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Omega 3 nedir, ne işe yarar? İşte Omega 3 faydaları
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