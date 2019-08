Polikistik over sendromu nedir? Polikistik over sendromu belirtileri nelerdir?

Hormonal bir hastalık türü olan Polikistik over sendromu nedir? Özellikle üreme çağındaki kadınlarda sık görülen bu hastalık türü tedavi edilmediği sürece diğer hastalıkların gelişmesine davetiye çıkarır. Bu bağlamda '' Polikistik over belirtileri nelerdir? Tedavisi mümkün mü? '' sorularına yanıt aranmaya başladı. En belirgin belirtisi ise düzensiz yumurtlama veya yumurtlama olmaması sonucunda adet olamama yada gecikmeli-düzensiz adettir. İşte Polikistik over sendromu hakkında merak edilenler…

POLİKİSTİK OVER SENDROMU NEDİR?

Polikistik over sendromu (PKOS) her 100 kadından 10-15'ini etkileyen ve genellikle 30 yaş üstü kadınlarda görülen hormonal bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. PKOS, genetik yatkınlık zemininde gelişir. Anne veya kız kardeşte polikistik over sendromu olması, polikistik over sendromu gelişme riskini yüzde 30-50 oranında artırır.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Düzensiz yumurtlama veya yumurtlama olmaması sonucunda adet olamama yada gecikmeli-düzensiz adet

İnfertilite (kısırlık), tekrarlayan düşükler.

İstenmeyen tüylerde artış (kollarda, bacaklarda, karın ve sırt bölgesinde tüylenme artışı, renk koyulaşması ve kalınlaşma) erkek tipi saç dökülmesi gözlenmesi

Yüz göğüs ve sırt bölgesinde ciltte yağlanma ve sivilce

Kilo problemleri; aşırı kilo, hızlı kilo alıp kilo vermede zorluk yaşama

Depresyon ve ruh hali değişiklikleri

Uyku apnesi, horlama

Yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon)

POLİKİSTİK OVER NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kozmetik yakınmalar yaşam kalitesini ciddi oranda düşürür. Duygudurum bozuklukları, depresyon ve endişe bozuklukları baş gösterir.

Bir grup hastada tedavisiz çocuk sahibi olmak mümkün olmaz. Buna karşılık tedavi ile gebelik ve canlı doğum oranları yüksektir.

Sendromda görülen erkek tipi hormon fazlalığı, yumurtlama bozukluğu ve insülin direnci nedeniyle gizli şeker (prediyabet), şeker hastalığı (tip 2 diyabet), gebelik şekeri (gestasyonel diyabet), obezite, kolesterol bozuklukları ve metabolik sendrom artmış oranda görülür.

PKOS'lu hastalar ileride kalp ve damar hastalıkları gelişimini artıran birçok risk faktörünü genç yaşlarda taşır ancak kalp ve damar hastalıklarının sağlıklı kadınlara göre daha erken ya da daha sık görüldüğüne dair net kanıt henüz yoktur.