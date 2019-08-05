Bağırsak temizliği nasıl yapılır? Temiz bağırsaklar için ne yapmalı?

Bağışıklık sisteminin temeli olarak görülen bağırsaklar sağlık açısından oldukça önemlidir. Bağırsaklar sinir sistemi ile doğru orantılı olduğundan özellikle stresten ve sağlıksız besinlerden uzak durulması gerekir. Sadece sağlıklı olmak yetmez aynı zamanda bağırsakların temiz kalması gerekir. Buna göre; bağırsak temizliği nasıl yapılır? İşte detaylar..

BAĞIRSAKLARIMIZI TEMİZLEMENİN DOĞAL YOLLARI NELERDİR? İŞTE BAĞIRSAKLARI TEMİZLEYEN BAZI BİTKİSEL ÇÖZÜMLER:

Bu tarifler sayesinde hem bağırsaklarınız temizlenecek hem de sindirim sisteminiz çalışma hızını artırmış olacak. Tek yapmanız gereken şey günlük yeme içme alışkanlıklarınızı biraz olsun değiştirmek… Bu beslenmenin sonucunda olacaklar ise sizi şaşırtabilir; daha kalın bağırsaklar demek daha temiz böbrekler ve karaciğer demektir.

Bağırsakları temizleyecek en güzel içecek tariflerinden birinde iki adet portakal, yedi çilek, üç adet şeftali var. Bunları karıştırarak bir meyve suyu haline getiriyoruz ve tüketiyoruz. Bu içecek bağırsaklarınızın doğal olarak temizlenmesini sağlıyor ve solunum sisteminizi güçlendiriyor. Ayrıca bu içeceğin depresyona da iyi geldiği kanıtlanmıştır. Dokuz gün boyunca ara vermeden, kahvaltıdan önce tüketilebilirsiniz. Bunu içtikten bir saat kadar sonra ise her zaman yaptığınız gibi kahvaltınızı yapabilirsiniz.

Cascara Sagrada: Halk adında bilinen adıyla "Kutsal Kabuk." 16. yüzyılda Kuzeyli Aborjinler tarafından bulunan bu tarifte antrakinon adı verilen bazı bileşenler bulunuyor. Bu bileşenlerin bağırsak hareketlerini hızlandırdığı ve tuvalete gitme süresini kısalttığı biliniyor. Ayrıca sindirim sistemi hassasiyetinin azaltılmasında da önemli bir rol oynuyor.

Plantago Psyllium: Karnıyarık otu diye de bilinir. Karnıyarık otu Hindistan ve İran'a özgü bir bitkidir. Tamamen lif dolu bir kaynaktır. Genel anlamda bağırsak sağlığını artırmaktadır.

Althaea Officinalis: Türkiye'de bu bitki hatmi adıyla bilinir. Ana vatanı Çin olsa da ılıman iklime ait her yerde yetişebilmektedir. İçerdiği şeker molekülleri bağırsak içerisindeki mukoza dokular üzerinde rahatlama etkisi yapar.

Cinnamomum Cassia: Belki de kabızlık için Türkiye'de en çok bilinen otlardan biridir, biz kendisini sinameki olarak biliriz. Sindirim sistemi üzerindeki etkileri inanılmazdır. Doku sağlığını korur ve bağırsak etkinliğini artırır.

Sürekli temiz olan bağırsaklar için ne yapmalı?

Haftada 8 ile 10 porsiyon arası meyve yemek gerekir. Bu meyvelerin daha çok lifli olanlarını tüketmek esastır.

Tam tahıllı karbonhidrat üretimini haftada 2 ya da 3 kereye çıkarmak gerekir.

Günlük yeme alışkanlıklarını lifli ve protein açısından zengin gıdalara çevirmek gerekir.

Şeker ve yağdan uzak durmak gerekir.

Keten tohumu önemlidir, yemeklere arada bir serpiştirseniz bile etkisini görebilirsiniz.

Egzersiz yapmak şarttır. En azından günde yarım saat yürüyüş... Bununla birlikte gün içerisinde bol su tüketmek esastır.