Kireçlenme ileriki yaşlarda meydana gelen bir olgu olarak görülse de günümüzde hemen hemen artık herkeste görülebiliyor. Dizdeki parlak ve düzgün yapının bozulması sonucu oluşan kıkırdak zedelenmeleri hassasiyeti arttırıyor ve kireçlenmeye varan sonuçlara kadar gidebiliyor. Buna göre; diz kireçlenmesi nedir? Diz kireçlenmesi nasıl geçer? İşte ayrıntılar..

DİZ KİREÇLENMESİ NEDİR?

Kireçlenme; genellikle ileri yaşlarda meydana gelen, eklem kıkırdaklarının parlak ve düzgün yapılarının bozulması, yıpranması, eklem fonksiyonlarının kaybolmasıdır. Eklemlerde ağrı, tutukluk, şişlik, eklemde şekil bozukluklarının meydana gelmesi ile karakterizedir.

DİZ KİREÇLENMESİ NASIL GEÇER?

Öncelikle hastanın eklemin korunması ve yıpranmasını önlemeye yönelik kilo kontrolünün sağlanması, ekleme aşırı yük bindirecek aktivitelerden kaçınılması. (Örneğin dizdeki kireçlenme için oturaklı tuvaletlerin kullanılması.) Eklemin kas gücü ve eklem hareket açıklığını artırmaya yönelik egzersizler, ağrı kesici ilaçlar, fizik tedavi uygulamaları, gıda takviyesi olarak geçen ilaçlar. Bunlarla rahatlamayan hastalarda ekleme uygulanan enjeksiyonlar, cerrahi uygulamalar.

Diz kireçlenmesi tedavisinde uygulanabilecek diğer yöntemler ise şunlardır;

-Sıvı enjeksiyonlar (eklem içi kayganlaştırıcı)

-Fizik tedavi ve rehabilitasyonlar

-Eklem içi kortizon enjeksiyonu

-Egzersiz, yürüyüş ve spor

-Kilo vererek yaşam standardının tutturulması

-Kaplıca ve sıcak su tedavileri

Diz kireçlenmesi ile ilgili olarak uzmanlar tarafından belirtilen en önemli durum, belirtileri görüldüğü durumda bir uzmana görünülmeli ve diz kireçlenmesine neden olan durumların önüne geçilmesidir.