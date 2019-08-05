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Türk bilim insanları 4 ölümcül virüs buldu

Ölümcül 4 virüs, adını görüldükleri yerlerden aldı: İğneada, , ve Palandöken

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Türk bilim insanları 4 ölümcül virüs buldu

Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışma yürüten Türk bilim insanları, kanamalı ateşe neden olan ve böbrek yetmezliğiyle ölüme yol açan 4 virüs tespit etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem yürütücülüğünde Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen ve ekiplerinin katılımıyla "Türkiye kemirici ve küçük memelilerinde Hantavirüs varlığının ve dağılımının araştırılması" konulu çalışma başlatıldı. Araştırma kapsamında kemiricilerden insanlara bulaşan, ateş ve kanama ile seyreden, böbrek yetmezliği nedeniyle ölümcül olabilen 'Dobrava Hantavirus İğneada', 'Dobrava Hantavirus Giresun', 'Puumala Hantavirus Bartın', 'Tuula Hantavirus Palandöken' adı verilen ve insanlarda çok nadir rastlanan 4 virüs tespit edilerek bilim dünyasına duyuruldu. Projenin, virüsün teşhisi ve destek tedavi sürecinin başlatılması açısından yaşamsal öneme sahip olduğu bildirildi.

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Türk bilim insanları 4 ölümcül virüs buldu
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