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ile şaşırtıyor! Yatmadan önce 10 tane kiraz yerseniz...

, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ama üretemediği çeşitli vitamin ve minerallerin başlıca kaynaklarındandır. Sağlığımıza besinleri sıklıkla duyuran uzmanlar özellikle çiğ tüketilen sebze ve meyvelerin faydalarından bahsediyor. Yine genellikle çiğ olarak tüketilen besinler olan meyvelerin faydalarından ve tüketilmesi gereken porsiyon miktarlarından bahsedeceğiz. Yaz mevsimin en güzel yanlarından biri de şüphesiz birbirinden lezzetli meyveleridir. denilince akla ilk gelenlerden olan karpuz, kavun, dut, incir gibi meyveler lezzetlerinin yanı sıra tam bir şifa deposudurlar. Ama bu meyveleri tüketirken aşırıya kaçmak fayda yerine zarar getirebilir. Peki yaz meyveleri ne kadar tüketilmelidir? Yaz meyveleri nasıl tüketilmelidir? Hangi meyveden hangi hastalar yememelidir? En kalorili meyve hangisidir? En çok şeker hangi meyvede vardır? İşte tüm bu soruların cevaplarını Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan sizler için cevaplıyor.

Giriş Tarihi: 12.7.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 15:29
Yaz meyveleri faydaları ile şaşırtıyor! Yatmadan önce 10 tane kiraz yerseniz...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, içerdikleri vitaminler ve minerallerle her biri şifa deposu olan meyvelerin buna karşın aşırı tüketildiğinde fayda yerine zarar verdiğini vurgulayarak "Bağışıklık sistemini güçlendiren, cildi yenileyen, kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyan meyveler porsiyon kontrolüne dikkat edilmediğinde sağlığa zararlı hale gelmektedir. Özellikle diyabet hastaları çok daha dikkatli olmalı" diyor.

Karpuz

Hem lezzeti hem serinletici etkisiyle yazın vazgeçilmezi karpuz tam bir sağlık deposu. Kalpten kansere birçok hastalığa iyi gelen karpuz, buna karşın şeker oranı yüksek bir meyve. 2 dilimi (80 gram) 1 porsiyona eşit olan karpuzu tüketirken özellikle insülin direnci olanların, hipoglisemi ve diyabet hastalarının kontrollü tüketmesi şart. Zira 1 porsiyonu 180 kalori olup, 20 gr şeker, 270 mg potasyum, 17 gr A vitamini, 21 gr C vitamini, 4 gr demir ve 1 gr lif içeriyor. Karpuzun yanında protein kaynağı olan peynir tüketmek kan şekeri seviyesinin daha normal seyretmesini sağlıyor.

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