Ayaktaki kemik çıkıntıları nasıl tedavi edilir?

Toplumuzda çok fazla karşılaşılan ayaktaki kemik çıkıntıları özellikle ileriki yaşlardaki kadınlarda daha sık görülmektedir. Ayak baş parmağına uygulanan baskı sebebiyle bu hale gelen çıkıntılar ilerde kişiyi zor duruma sokabilir. Hem yürüme bozukluğuna hem de ağrıya sebep olan ayaktaki kemik çıkıntıları neden olur, nasıl tedavi edilir? İşte ayrıntılar..

AYAK KEMİĞİ ÇIKINTISI BELİRTİLERİ

Bilim adı halluks valgus hastalığı genetiksel ve çevresel faktörlerden kaynaklı ortaya çıkar. Dar ve yüksek topuk ayakkabıların yanı sıra spor ayakkabıları bile bu hastalığa sebep olabilir. Aynı zamanda ayak içe basma hastalığının da bu hastalığa neden olabilir.

Eklemler gevşedikçe şiddeti artan bu rahatsızlık zamanla dize kadar ağırlara neden olur. İlerledikçe de yürüme bozukluğu gibi ciddi sorunlara sebebiyet verir. Gözle görülebilir bir hastalık ancak bazen yavaş yavaş ilerlediğinden hemen fark edilmez. Tomografi sonuçları ile tespit edilen çıkıntının şiddeti ise ultrasonla bakarak anlaşılır.

AYAK KEMİĞİ ÇIKINTISI TEDAVİSİ

Şiddetine göre tedavi yöntemi de değişir. İlk evlerininde olan kemik çıkıntısı için ortopedik bir alet kullanılır. Bu alet gece yatarken parmağa takılır. Uzmanlar genellikle bu hastalar için ayak numarasından bir beden büyük içeriğinde ortopedik taban olan ayakkabılar tercih etmelerini öneriyor.

Bu uygulamalar eklemleri sıkılaştırarak gevşemesi be büyümesini engellemenin yanı sıra yerine doğru oturmasını da destekler. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen geçmeyen çıkıntı için uzmanlar ameliyata başvurur. Ameliyat sonra dikkat edilmediğinde nüksedebilir.