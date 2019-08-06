Bel bölgesinde her türlü ağrıyı tanımlayacak olan ağrı; bel ağrısıdır. Çok hassas bir bölge olarak kabul edilen bel bölgesindeki tedaviler aynı zamanda oldukça zordur. Uzun bir sürece sahip olan tedavi aşaması hem kişiyi hem çevresindekileri oldukça rahatsız eder. Duruş bozukluğu, hamilelik, ağır cisimlerin kaldırılması bel bölgesinde hasara neden olabilir. Buna göre; bel ağrısı nasıl geçer? Bel ağrısını önleyecek tüyolar nelerdir?

BEL AĞRISI NEDİR?

Bel ağrısı ya da tıpta kullanılan adıyla lumbago, bel bölgesinde ortaya çıkan her türlü ağrıyı tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Erişkinlerin yaklaşık olarak %80'ini etkileyen ve önemli iş gücü kaybına yol açan yaygın bir sağlık sorunudur. Bel ağrısı aniden ortaya çıkan keskin bir ağrı şekilde olabileceği gibi donuk hafif bir ağrı da olabilir.

BEL AĞRISI NEDEN OLUR?

Bel bölgesi veya lumbal bölgenin işlevleri arasında yapısal destek, hareket ve belirli vücut dokularının korunması bulunur. Bel ağrısı, buradaki omurga kemiklerinden, omurlar arasında bulunan disklerden, omurganın etrafındaki bağlardan, omurilik ve sinirlerden, bel etrafındaki kaslardan, karında bulunan iç organlardan ve bel bölgesini kaplayan ciltten kaynaklanıyor olabilir.

BEL AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Bel ağrısı, bir kişinin işini ve kişisel yaşamını önemli ölçüde etkileyebilen yaygın bir sağlık sorunudur. Neyse ki, bel ağrısını hafifletmek için evde yapılabilecek birçok uygulama vardır.

EGZERSİZ

Bel ağrısı çekince ayağa kalkmak ve hareket etmek zor olabilir. Bununla birlikte, kısa bir yürüyüş, yoga, yüzme veya hafif derecede başka bir sportif aktivite sıklıkla bel ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Egzersiz, gergin kasları gevşetir ve beynin doğal ağrı kesicileri olan endorfin salınımını uyarır. Kronik bel ağrısı sorunu yaşayan kişiler, kasları esnek ve güçlü tutmaya yardımcı olmak için kuvvet ve germe egzersizleri içeren düzenli egzersiz programına başlamayı düşünebilir. Düzenli egzersiz, gergin ve güçsüz kaslardan kaynaklanan bel ağrısının tekrarlamasını engelleyebilir.

SICAK VE SOĞUK UYGULAMA

Çalışmalar bel ağrısından kurtulmak için en etkili yolların sıcak ve soğuk tatbiki olduğunu göstermiştir. Belin zorlanmasına bağlı gelişen bel ağrısı için yaralanmadan hemen sonra bölgeye buz tatbiki yapmak yararlıdır. Bir havluya sarılmış buz torbası ağrıyan alana uygulandığında yaralanmaya bağlı gelişen akut iltihaplanma geriler. Soğuk ayrıca ani ve yoğun bel ağrısını hafifletebilir. Uygulama sırasında cildi donmaktan korumak için buz bir havlu ya da bezle sarılarak kullanılmalıdır. Bir seferde en fazla 20 dakika süreyle uygulama yapılması önerilir. İlk 48 saat olan akut dönemde soğuk, sonrasında ise sıcak tatbiki yapmak en doğru uygulama şeklidir. Cildi yakmamak için sıcaklık ayarı iyi yapılmalıdır.

BELİNİZİ DİK TUTUN

Herhangi bir ağırlığı taşımanız gerekirse yükü vücudunuza simetrik olarak paylaştırdıktan sonra taşıyın.

Hafif dahi olsa yerden bir cismi alırken dizlerinizi kırın ve çömelerek alın. Yükü belinizle değil, bacaklarınızla kaldırın.

Bir eşyayı alırken ona doğru uzanmayın, yanına iyice yaklaşın ve öyle alın.Bir cismi yerden alırken de önce onu bedeninize doğru yaklaştırıp sonra yükseltin.

Bir eşyayı taşırken onu gövdenize yakın tutun. Taşınacak eşya vücudunuza ne kadar yakın olursa, omurganıza binen yük o kadar azalacaktır.

Ağır bir yükü belinizden daha yükseğe kaldırmayın. Yük elinizde iken dönmeniz gerekiyorsa belinizle değil, ayaklarınızın yerini değiştirerek dönün.

Bir cismi taşırken ayaklarınız yere sağlam basmalıdır. Her iki ayağınız arasındaki mesafe yaklaşık omuz genişliğinde olmalı ve ayak uçlarınız dışa bakmalıdır.

Sandalye veya koltukta otururken dik bir pozisyonda olmaya gayret edin ve bunu alışkanlık haline getirin.

Her gün en az 15 dakika yürüyün.

Ani hareketlerden sakının.

Sandalyeden kalkarken bir ayağınız diğerinin önünde olmalı, bacak kaslarınız ve kollarınızın yardımıyla kendinizi yukarıya doğru iterken sırtınız dik pozisyonda bulunmalı.



PARMAK UCUNDA YÜRÜYÜN

Bel ağrısı ile mücadele ediyor ve bir türlü doktora gitmiyorsanız, durumunuzun ciddiyetini anlayabilmeniz için evde yapabileceğiniz basit testler mevcut:

Topuklarınızın üzerinde yürüyün: Düz bir zeminde topuklarınızın üzerinde yürümeyi deneyin.

Eğer yürürken bir ayağınız geride kalıyor, düşüyor ya da diğeri kadar kalkmıyorsa dikkat; ilerlemiş bel fıtığınız olabilir! Hiç vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmanız gerekir.

Parmak ucunda yürüyün: Parmak ucunda yürürken, ayaklarınızdan birinde aksamalar oluyorsa, dikkat! İlerlemiş bel fıtığınız olabilir. Hiç vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmanız gerekir.

Çömelin ve kalkın: Ayaklarınızı omuz hizanızda açın ve dizlerinizi kırarak çömelin. Birkaç saniye bekleyin ve destek almadan ayağa kalkın.



SAKİNLİĞİNİZİ KORUYUN

Ayak bileği zedelenmelerinde ilk müdahale önemlidir ve bu aşamada iş size ve yakınlarınıza düşer. Bu konuda yapmanız gerekenler şöyle sıralanabilir:

Dinlenmek: Ayak bileğinizde bir sıkıntı geliştiğinde, mümkün olduğu kadar ayakta durmamaya çalışın. Böylece, problemli bölgedeki basıncı azaltacak ve zedelenmeyi daha ileri taşımamış olacaksınız. Özellikle kaza gibi durumlarda sakinliği korumak önemlidir.

Buz tedavisi uygulamak: Soğuk uygulama, zedelenmiş bölgede gelişen şişlik ve ağrı gibi durumların şiddetini azaltmaya yardımcı olur. Doktorunuza ulaşana kadar geçen sürede belli aralıklarla ve 20 dakika süreyle buz kompresi uygulamak, ağrı ve şişliği azaltacaktır. Buzu, zaten hassas olan bölgeye direkt uygulamayın. Bir bez ya da benzer bir koruyucu içine koyun.

Bandaj uygulamak: Hasar gören bölgeyi sarmak, oluşan şişliği hafifleteceği gibi bileğinizi de destekler. Ancak bileğinizi sararken, kan dolaşımınızı kısıtlamadığınızdan emin olmanız gerekir. Bu, farklı sıkıntıların gelişmemesi için çok önemlidir. Bileğinizi elastik bandajla sardıktan sonra bölgede gelişenlere dikkat edin.