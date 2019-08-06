Çocuklarda zatürre nedir? Zatürre belirtileri nelerdir? İşte detaylar..

Burun akıntısı, geçmeyen ateş, öksürük, üşüme ya da terleme gibi şikayetleri bulunan zatürre belirtileri önce hafif olarak başlasa da sonrasında ağır seyreden bir hastalıktır. Özellikle çocuklar bu konuda daha hassastır. Bağışıklık sisteminin güçlü olması bu hastalığa yakalanma riskini de düşürür. Çocuklarda zatürre, özellikle ateş ve burun tıkanıklığı olarak görülür. Peki buna göre; zatürre nedir? Zatürre belirtileri nelerdir?

ZATÜRRE NEDİR?

Zatürre, zamanında müdahale gerçekleşmezse ölümcül olabileceği gibi, yaşam kalitesini de düşüren ateşli bir hastalıktır. Genellikle ateş, öksürük balgam gibi belirtileri bulunan Zatürre, ilerleyen evrelerde ciddi nefes darlığı, tansiyon ve bilinç bulanıklığına neden olabilmektedir.

ZATÜRRE BELİRTİLERİ

Solunum hareketleri ve öksürüğe bağlı olarak şiddetlenen göğüs ağrısı

Dudaklarda oluşan uçuklar

Aşırı susama, Hızlı solunum

Yüzde şişme, Kuru ve beyaz dil

Dudaklarda mavileşme

Miktarı azalmış ve bekletildiğinde açık renk tortu bırakan idrar

Koma, bilinç bulanıklığı

ÇOCUKLARDA ZATÜRRE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Zatürre tedavisi bedene yönelik olarak yapılmaktadır. Ağır vakalarda hastanın oksijen seviyesi düşük ise hastaya oksijen yüklemesi yapılır. Daha hafif vakalarda ise özellikle viral enfeksiyonlarda bunlarda hidrasyoun sağlanması, beslenmenin devam ettirilmesi yeterlidir.

Zatürre tedavisinde kullanılan hastaya iyi gelen yiyecekleri sıraladığımızda Fesleğen, Susam, Bal, Zencefil, Zerdeçal, Havuç Suyu ve Sarımsak gıdaları en güçlü besinlerdir.

Sarımsak

Vücudun bağışıklığığını güçlendirerek iyileşmeye yardımcı olur; sarımsağın ısıtıldıktan sonra buhar olarak solunması da oldukça etkili bir yöntemdir.

Fesleğen

Fesleğenin taze olarak tüketilmesi; özellikle çocuklarda iyileşme süresine pozitif olarak etki eder.

Susam

Magnezyum faktörü dolayısıyla susam oldukça önemlidir. Susam, göğüste meydana gelen ağrıların azalmasına yardımcı olur.

Zencefil

En şifalı besinler sıralamasında en üst sıralarda yer alan zencefil, solunum yollarını açarak kişiyi dinlendirir.

Zerdeçal

Tedavi sürecini hızlandırmak için içerisinde hastalığa iyi gelen besinleri bulunduran zerdeçal kullanılır.

Bal

Bal konusunda altı çizilmesi gerek konu balın doğal olmasıdır eğer bal doğal olursa zatürreye karşı çok faydalı bir besin olarak kullanılır. Hastanın iyileşmesi konusunda en etkili besin gerçek baldır