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Dikkat! Bu böbrekleri mahvediyor! İşte ...

Böbrekler; yediğimiz, içtiğimiz zararlı besinlerden çok fazla etkilenen organlarımızdan biridir. Zararlı besinlerin böbrekler üzerindeki olumsuz etkileri beraberinden birçok hastalığa davetiye çıkarır. Böreklere zarar veren besinlerin başında ise tuz geliyor. Türkiye'de yapılan araştırma ve çalışmalar, günlük tuz miktarının 16 ila 18 gram aralığında olduğunu gösteriyor. Tuz tüketimi ve sağlığına etkilerine dikkat çeken Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu... İşte , ve ...

Giriş Tarihi: 2.8.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 11:04
Dikkat! Bu besin böbrekleri mahvediyor! İşte böbrekleri bitiren hatalar...

Tuz tüketiminin sınırlandırılması konusunda çağrıda bulunan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, "Türkiye'de yapılan araştırma ve çalışmalar, günlük tuz miktarının 16 ila 18 gram aralığında olduğunu gösteriyor. Normalde alınması gereken günlük tuz miktarı 4 ila 6 gramdır. Dolayısıyla günlük beslenme rutinimiz içerisinde tuzu azaltmak, sağlığını korumak için elzemdir. Örnek verecek olursak; ekmek bizim mutfağımızın temel gıda maddelerinden biri. Gün içerisinde ekmeğin fazla tüketilmesi, günlük tuz ihtiyacının karşılanması anlamına gelir. Dolayısıyla diğer besinlerden alınan tuz miktarı da düşünüldüğünde, günlük tuz miktarını oldukça aşıyoruz. Buna dikkat etmek gerekir" diye konuştu.

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Dikkat! Bu besin böbrekleri mahvediyor! İşte böbrekleri bitiren hatalar...
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