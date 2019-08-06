Krup hastalığı nedir? Krup hastalığı belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl?

Nefes almada zorluk, aşırı öksürük, yüksek ateş, ses kısıklığı gibi şikayetleri olan 6 ay ile 3 yaş arası bebek ve çocuklarda görülen krup hastalığı ihmal edilmemesi gereken bir hastalıktır. Özellikle sonbahardan kışa geçerken görülme sayısında artış olan krup hastalığı nedir? Krup hastalığı belirtileri nelerdir?

KRUP HASTALIĞI NEDİR?

Krup olarak adlandırılan bu hastalık halk arasında yalancı kuşpalazı olarak da bilinir. Ses tellerinin ve bu bölgeye komşu nefes borusu bölgelerinin iltihaplanması ve şişmesi durumudur.

EN ÇOK ÇOCUKLARDA GÖRÜLÜYOR

Bu hastalık her yaşta görülebilmekle birlikte, sıklıkla 6 yaştan küçük çocuklarda görülür. Böyle bir tıkanma, zorlu nefes almaya ve bu hastalığın en tipik özelliği olan havlama sesine benzer öksürüğe neden olur.

KRUP ŞİKAYETLERİ

Havlar tarzı öksürük, ateş, ses kısıklığı

KRUP BELİRTİLERİ

Ateş(bazen) , Havlar tarzı öksürük, ateş, ses kısıklığı

Krup hastalığının belirtisi genel olarak şiddeti değişen yoğun bir öksürük şeklinde görülür. Bunun ile birlikte aşağıdaki semptomlarda krup hastalığının belirtilerindendir ;

-Nefes almada zorluk

- Sıkışık ve hırıltılı solunum

- Yüksek ateş

- Havlar tarzda öksürük

- Ses kısıklığı/seste kabalaşma olması

- Deri ve tırnaklarda morarma

- Göğüs duvarında çekilme

KRUP TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Bakteriyel enfeksiyon sonucu gelişti ise doktorunuz antibiyotik verir. Ancak çoğu vakada etken virüsler olduğu için antibiyotik tedavisi sıklıkla gereksizdir. Bunun dışında öksürük fazla ise buhar tedavisi verilebilir. Ayrıca öksürük atağı sırasında çocuk sakinleştirilmelidir. Çünkü gerginlik solunum sıkıntısını artırır.

Aktif dönemde çocuğun okul ya da kreşe gidişi kısıtlanmalıdır. Ataklar sırasında bol bol dinlendirilmelidir.