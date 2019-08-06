Pıhtı atması neden olur? Pıhtı atmasının tedavisi..

Pıhtı atması tıkanan damara ve kişiye göre değişebilir. Ciddi ve kalıcı hasarlara yol açan pıhtı atması önemli ve tedavisi mümkün bir hastalıktır. Öncelikle hastalığın tanısının konulması ve ona göre tedavi edilmesi gerekir. Bu hastalığın birçok sebebi olabilir. Buna göre; pıhtı atması neden olur? İşte ayrıntılar..

Pıhtı atmasının belirtileri nelerdir?

Pıhtı atması belirtileri tıkanan damara göre değişiklikler gösterir. Pıhtı atmasında çok hafif hatta bazen gözden kaçabilen hafif derecede etkilenen hastaların yanı sıra ani ölümler de görülebilir. Pıhtı atmasının gözle görülür tablosunda sıklıkla kol ve bacaklarda felçler, duyu bozuklukları, konuşma bozuklukları, görme kayıpları, bilinç etkilenmeleri görülmektedir.

Pıhtı atması önlenebilir mi?

Öncelikle hastalığın tanınması ile koruyucu tedaviler yapılarak beyin damarlarının pıhtı atması büyük ölçüde engellenebilmektedir. Fark edilebilirse pıhtı atmasının erken tanınması (ilk birkaç saat) ile tıbbi müdahaleler yapılarak beyin dokusunda çok ileri hasar oluşmadan pıhtı atması ve yaratabileceği etkileri geri döndürülebilmektedir.

Hangi sonuçlara neden olur?

Pıhtı atmasının neden olduğu sonuçlar;

- Felç

- Konuşma bozuklukları

- Görme bozuklukları,

- Duyusal etkilenmeler

- Algılama ve değerlendirme bozuklukları

Hareketsiz kalmamak önemli…

Özeliikle bacakların hareket ettirilmesi pıhtı oluşumunu önlemede büyük önem taşır. Vücudu sürekli işleyen bir mekanizma olarak düşünecek olursak hareket mekanizmanın düzenli çalışmasına yardımcı olur. Eğer uzun süre hareketsiz kalınırsa özellikle bacakların bükülü kaldığı uzun seyahatlerde pıhtı atma riskini arttırmaktadır

Alınabilecek önlemler nelerdir?

- Hareket etmek

- Yürüyüş yapmak

- Saatte bir oturuş pozisyonu değiştirmek

- Bacak egzersizleri yapmak

- Bol su içmek ( Kanı sulandırmanın en iyi ve en etkili yolu bol su içmektir)

- Varisi olanların mutlaka varis çorabı kullanmaları

Hipertansiyon ve diyabete dikkat!

Damarlarda en büyük problem oluşturan sorunlardan biri hipertansiyon, diğeri ise diyabet. Diyabet damar yapısını bozan bir hastalıktır. Yavaş ilerlediği ve belirtilerinin geç farkedildiği zaman geri dönüşü olmayan hasarlar bıraktığı görülmüştür. Hipertansiyon ise tazyikli kan akımı yarattığından dolayı anı damar tıkanıklıklarına yani beyne pıhtı atmasına neden olabilir. Diyabet ve hipertansiyon hastaları daha dikkatli olmalı ve tedavi süreçlerini iyi yönetmelilerdir.