Uzun yolculuk öncesi mutlaka uykunuzu alın!

Uykunuzu alıp yola öyle çıkın

En önemli konunun uyku olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, mutlaka uyku alınmış bir halde yola çıkılması gerektiğini belirterek "Uzun yola çıkacak olan sürücülere mümkün olduğu kadar bir önceki gece erken uykuya dalmaları ve konforlu bir uyku uyumalarını önerilmektedir. Genellikle yola erken çıkmak için uğraş gösteren sürücülere tam tersi olarak uykularını aldıktan sonra yola çıkmaları önerilmektedir. Erken uyanmaya alışmamış bir bünye, bu duruma adapte olmada sıkıntı yaşar ve kişi her ne kadar bilinçli olarak uyanık kalmaya çalışsa da vücudun biyoritmi alışkın olduğu duruma yatkın olduğundan buna karşı gelmektedir" diye konuştu.