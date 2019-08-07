Diş temizliği ve diş taşı temizliği nasıl yapılır?

Dişlerimiz vücudumuzun adeta aynasıdır. Onların temiz ve sağlıklı olması hayat kalitemizi ve dış görünüşümüzü olumlu yönde etkiler. Temizliğinin nasıl yapılacağı ve korunmasında neler yapılabileceğini merak edenler yoğun olarak diş temizliği nasıl yapılır? sorusunun yoğun olarak cevaplarını arıyor. Peki, Diş temizliği nasıl yapılır? İşte tüm bilgiler...

Diş taşları temizlenmediği takdirde sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle bu taşlar ağız kokusu yapar. Bakım yapılmaması halinde dişlerimizi kaybetmemize de yol açabilir. Bu temizliği yaptıran kişilerde ilk günlerde genellikle diş eti kanamaları görülür. Bunun nedeni ise diş etlerinin temizliğin ardından daha hassas hale gelmesidir. Tabi ki bu olumsuzluğu kısa bir süre içerisinde güzel ağız bakımı ile etkisiz hale getirebilir.

DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ ZARARLI MIDIR?

Diş taşı temizliğinin dişlere zarar verdiği yönündeki yanılgı, genel olarak hastaların doktorlara danıştığı konuların başında gelmektedir. Bu tamamen yanlış bir düşüncedir. Ancak yersiz bir yanılgı da değildir. Diş taşı temizliği sonrasında daha önce diş taşları ile kaplı olan ve zarar görmekte olan kök yüzeyleri temizlenir. Ve ağız ortamı ile yeniden iletişime geçerler. Daha önce soğuktan, sıcaktan daha az etkilenen bu sahalar ilk zamanlarda soğuğu ve sıcağı daha fazla hissedebilir olurlar. Bu olumsuzluk hastanın uygulayacağı güzel bir ağız hijyeni ile tamamen yok olmaktadır. Bu nedenle diş taşı temizliği dişlere zarar vermez. Temizlik esnasında kullanılan ekipmanlar hiçbir aşındırıcı özellik barındırmamakla beraber diş taşlarının üzerine ultrasonik titreşimler yayarak bu taşların dişten uzaklaşmasını sağlamaktadırlar.

ALTI AY VEYA SENE DE BİR DİŞ TEMİZLİĞİ YAPTIRIN

Diş yüzeyleri iyi temizlenmediği takdirde diş plağı dediğimiz mikrobiyaldenplak oluşur. Bu mikrobiyaldenplak tükürük ile birlikte tükürük içinde bulunan kalsiyum ve fosfat iyonları ile birlikte çökelmeye başlar ve bu nedenle diş taşı oluşur.

Diş taşı, diş aralarında bir süre sonra diş eti çekilmesine sebep olarak bu sefer kısır döngü halinde tekrar diş taşı oluşumu, tekrar diş eti çekilmesi olarak devam eder. Bu durumun önüne geçmenin tek yolu diş taşı temizliğidir. Altı ayda bir ya da sene de bir mutlaka diş taşlarını kontrol edip temizletmemiz gerekir.

Diş taşlarınızı temizletmediğiniz takdirde bu kısır döngüye girerseniz eğer zaman içerisinde diş etleriniz ve diş destek dokularınızda kayıplar oluşarak dişlerinizde sallanmalar meydana gelebilir. Hatta diş kaybına kadar gidebilir. Dolayısıyla diş taşlarınız birikmemesi, kötü ağız kokusu olmaması için altı ay veya sene de bir diş temizliği yapmanız gerekir.

DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Diş taşı temizliğinin ardından diş etleri biraz daha hassas olabilir. Özellikle diş eti çekilmesi olup, kök yüzeyine diş taşı yapışan hastaların dişleri birkaç gün çok hassas olur. Bu süre zarfında çok soğuk veya çok sıcak yiyecekler hastaları rahatsız edebilir. Bunlardan kaçınılmalıdır. Lekelenmeye karşı da daha hassas olunduğu için ilk günlerde sigarayı ve renkli gıdaları tüketmekten kaçınılması gerekir. Özellikle diş taşlarının yoğun biriktiği bölgeleri hekimin hastasına bilgilendirmesi gerekir. Bu bölgelerin günlük hijyen alışkınlıklarını değiştirerek buradaki birikimleri oldukça azaltmalıdır.

DİŞ TAŞI TEMİZLETME FİYATLARI NE KADAR?

Diş taşlarınız varsa ve bunları temizletmeye karar verdiyseniz muhtemelen bu temizliğin fiyatını merak ediyorsunuzdur. Eğer sosyal güvenceniz var ise devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz. Özel bir hekime gitmek istiyorsanız diş taşı temizliği fiyatları 50 – 125 TL arasında değişmektedir.>

AĞIS KOKUSUNU ÖNLEMENİN YOLLARI

Ağız kokusunu önlemenin yolları ilk önce kişisel bakımdır. Kişinin sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez diş fırçalaması ağız kokusunu önlemede en önemli yoldur. Ancak fırçalama işlemi tek başında yeterli gelmeyecektir. Diş ipi kullanmak ve günlük ağız gargaraları ile hoş bir nefes sağlamak mümkün olacaktır. Ağız hijyenini sağladığımız zaman zaten ağız kokusundan kurtulmuş olacağız. Düzenli olarak altı ayda bir diş hekimine giderek ağız bakımını yaptırmalıyız. Gerekirse ağızımızdaki kötü protezlerden, çürüklerden ve diş taşından kurtulmak bizim öncelikle ağız hijyenimizi sağlar ve bu sayede zaten ağız kokusundan da kurtulmuş oluruz.