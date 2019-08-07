Kanserli hücreleri öldüren en başarılı besin seçildi!

Kanser birçok çeşidi olan ölümle sonuçlanabilen oldukça riskli bir hastalıktır. Tedavisi mümkün olan kanseri yenmek araştırmalarda bulunan bilim insanları her geçen gün tıbbın bütük imkanlarından yararlanıyor. Peki kanseri önlemede ve kanserli hücreleri vücuttan temizlemede başarılı olan besinler olduğu söylesek... Artık grip kadar normal bir hastalık haline gelen kansere çare olarak besinler de yardımımıza koşuyor. Kanser hücrelerini öldürmede faydalı besinleri açıklayan uzmanlar sağlıklı beslenmenin önemini vurguluyorlar. Kansere bile derman olduğu açıklanan Orta ve Güney Amerika'ya özgü olan Acai palmiye ağaçlarında yetişen süper besinacai çileği de adeta bir şifa kaynağı. İşte mucize besin acai çileğinin faydaları...
Giriş Tarihi: 7.8.2019 12:23Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 12:32
Kanserli hücreleri öldürmede çok başarılı olduğu kanıtlanan Orta ve Güney Amerika'ya özgü olan Acai palmiye ağaçlarında yetişen acai meyvesi, kızılcık, ahududu, böğürtlen, çilek ve yaban mersininden daha zengin bir antioksidan kaynağıdır.