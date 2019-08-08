Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamalar!

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamalar!

Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı. Önümüzdeki 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak."

Giriş Tarihi: 8.8.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 10:33
Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamalar!

AA Editör Masası'na konuk olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulunuyor.

SAĞLIK TURİZMİNDE MARKALAŞACAĞIZ

Sağlık Bakanı Koca "Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı. Önümüzdeki 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak." dedi.

HAVA AMBULANSI KONUSUNDA SON DERECE İLERİ BİR NOKTADAYIZ

Sağlık Bakanı Koca sağlık alanında verilen hizmetlerle ilgili açıklamalarında hava ambulansına da değindi. Sağlık Bakanı Koca "Hava ambulansı konusunda son derece ileri bir noktadayız. Dünyada vatandaşına bu anlamda ücret almadan hizmet sunan bir ülkeyiz" dedi..

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamalar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN