Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Sıcak hava böbrek taşı oluşumunu tetikliyor! İşte böbrek taşına karşı 7 etkili önlem!

Sıcak hava oluşumunu tetikliyor! İşte !

Ülkemizde her yıl 10 yetişkinden birinde saptanan ve dünyada görülme sıklığı giderek yaygınlaşan sorunu yaz aylarında daha da artıyor. "Yapılan çalışmalar, böbrek taşını oluşturan maddelerin suda az çözünen maddeler olduğunu, bu yüzden de idrar miktarı azaldığında bu maddelerin idrarda çözünemeyerek çökelti oluşturduğunu ve bunun da böbrek taşına yol açtığını ortaya koyuyor. Özellikle yaz aylarında daha çok teşhisi konuluyor. Yaz aylarında sıcak havalar nemle birlikte vücuttan sıvı kaybını hızlandırdığından bu sıvıyı yerine koymak çok önemli" diyor. Peki neler? neler yapmalıyız? Üroloji Uzmanı Dr. Murat Tuğrul Eren böbrek taşına karşı 7 etkili önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu...

Giriş Tarihi: 8.8.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 11:17
Sıcak hava böbrek taşı oluşumunu tetikliyor! İşte böbrek taşına karşı 7 etkili önlem!

Sıcak havaların oluşumunu büyük ölçüde etkilediğini söyleyen böbrek taşına karşı 7 etkili önlemi açıkladı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Sıcak hava böbrek taşı oluşumunu tetikliyor! İşte böbrek taşına karşı 7 etkili önlem!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN