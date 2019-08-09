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Yararlı diye tükettiğimiz besinlerin fazlası zarar olabilir... Hangi besinden ne kadar tüketilmeli?

Doğanın bize sunduğu yaşam kaynaklarının başında gelen besinleri dengeli ve çeşitli tüketmek oldukça önemlidir. Sağlıklı diye düşündüğümüz birçok fazla tüketildiğinde yerine zarar verebilir. Uzmanlar dengeli beslenmeyi miktar ve çeşitlilik yönünde açıklarken bazı besinlerin porsiyonuna dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Peki hangi besinlerin fazlası zararlıdır? Hangi besinden ne kadar tüketmeli? Fazla tüketildiğinde olan nelerdir? Hangi besinlerde porsiyon sınırı yapılmalı? İşte tüm bu soruların cevabını verdi... İşte ...

Giriş Tarihi: 8.8.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 11:18
Yararlı diye tükettiğimiz besinlerin fazlası zarar olabilir... Hangi besinden ne kadar tüketilmeli?

, tüketim sıklığı ve miktarına dikkat edilmesi gereken ile ilgili uyarıda bulundu. Sağlıklı olduğunu düşündüğümüz yiyecekleri tüketirken bazen aşırıya kaçabiliyoruz. Ancak porsiyon sınırı ve kalori hesabı yapmadan yediğimiz bu besinler kilo ve hastalık olarak bize geri dönebiliyor. Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için veya can sıkıntısından yenilen atıştırmalıklar, gizli düşmanlar haline gelebiliyor. Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, tüketim sıklığı ve miktarına dikkat edilmesi gereken besinler ile ilgili uyarıda bulundu.

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Yararlı diye tükettiğimiz besinlerin fazlası zarar olabilir... Hangi besinden ne kadar tüketilmeli?
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