Yaşlılık döneminde psikolojiyi korumanın yolları!

Hepimizi için yaşlanmak kaçınılmaz bir durumdur. Bugün dünyada yaşlı nüfus, genç nüfusa göre daha hızlı artmaktadır. Yaşlanmayla birlikte, birçok aktivitemiz azalır. Özellikle emeklilik gibi durumlarda kişiler, sosyal hayattan uzaklaşıp yalnız kalabilirler. Bununla birlikte yaşlılıkta yakınların ya da eşin ölümü, kişiyi daha da yalnızlaştırır.

Hayatın bu dönemindeki değişimler, insanların çoğu için baş edilmesi zor durumlardır. Aktif bir insanın hastalık ve fiziksel kısıtlılıklar nedeniyle yaşamdan uzak kalması oldukça güçtür.