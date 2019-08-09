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döneminde psikolojiyi korumanın yolları!

Günümüzde yaşlanmayla baş etmek için birçok kişi estetik uygulamalar yaptırmaktadır. Beden ve yüzdeki değişimlere de ayak uydurmak kişiyi zorlayabilir. Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, döneminde psikolojiyi korumanın yollarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 9.8.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 14:57
Yaşlılık döneminde psikolojiyi korumanın yolları!

Hepimizi için yaşlanmak kaçınılmaz bir durumdur. Bugün dünyada nüfus, genç nüfusa göre daha hızlı artmaktadır. Yaşlanmayla birlikte, birçok aktivitemiz azalır. Özellikle emeklilik gibi durumlarda kişiler, sosyal hayattan uzaklaşıp yalnız kalabilirler. Bununla birlikte yaşlılıkta yakınların ya da eşin ölümü, kişiyi daha da yalnızlaştırır.

Hayatın bu dönemindeki değişimler, insanların çoğu için baş edilmesi zor durumlardır. Aktif bir insanın hastalık ve fiziksel kısıtlılıklar nedeniyle yaşamdan uzak kalması oldukça güçtür.

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Yaşlılık döneminde psikolojiyi korumanın yolları!
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