Kanserli hücreleri öldüren en başarılı besin seçildi!

Kanserli hücreleri öldürmede çok başarılı olduğu kanıtlanan Orta ve Güney Amerika'ya özgü olan Acai palmiye ağaçlarında yetişen acai meyvesi, kızılcık, ahududu, böğürtlen, çilek ve yaban mersininden daha zengin bir antioksidan kaynağıdır.