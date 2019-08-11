Eti 5-6 saat dinlendirin

Vatandaşlar
bugünden itibaren kurbanlarını
kesmeye başlarken,
Tarım ve Orman
Bakanlığı'ndan kurban
etlerini dinlendirme ve
saklama ipuçları geldi.
Buna göre, etler sıcak ve
taze olduğu için 14-20
derecede 5-6 saat dinlendirilmeli.
Direkt soğutucuya
konulan sıcak etlerin
bozulma riski bulunuyor.
Büyük parça etlerin
içleri zor donacağından,
dondurucuya daha
küçük parçalara ayırmadan
konulmamalı. Etin
hemen dondurucuya yerleştirilmesi
sertleşmesine
neden olur. Sıcak etler
oda sıcaklığında dinlendirilmeden
soğutucuya
konursa, etlerdeki kasılmadan
dolayı iç ısısı yeterince
düşmeyeceği için et
sıcak kalır ve birkaç gün
sonra içlerinden bozulmaya
başlar. Bu şekilde
yeşillenip kokuşan etler
tüketilmemeli. Etler 12
saat olgunlaştıktan sonra
tüketilmeye başlanmalı.
KÜÇÜK DOĞRAYIN
Etler sertlik kıvamına ulaşınca bölünmeye başlanmalı. Bu etler tüketim amaçlarına göre sınıflandırılmalı. Kıymalık, kızartmalık ve haşlamalık etler ayrılmalı. Kullanım miktarlarına göre ambalajlanmalı ve soğutulmalı. Ayrıca büyük parça etlerin dondurucuda soğutulması mümkün değil. İç kısımları soğumayacağı için etler bozulabilir. Kıymalık et ise yemeklerde kullanılacak porsiyonlar şeklinde ambalajlanmalı. Parça et kullanılacaksa ufak ufak dilimlendikten sonra paketlenmeli. Etler dondurucunun en soğuk bölmesine yerleştirilmeli. Derin dondurucudan çıkan etler tekrar dondurulmazken, donmuş etlerin çözülme işlemi de buzdolabında yapılmalı. Yetkililer koyun parça etlerinin 4-8 ay, kıymasının ise 1-3 ay; dana parça etlerinin 6-10 ay, kıymasının 1-3 ay; sığır parça etleri 8-12 ay, kıymasının 1-3 ay güvenilir şekilde bekletilebileceğini ifade etti.
1 YIL SAKLANABİLİR
Taze etler, buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder. Etler tuzla salamura edilerek de saklanabilecekken, bir diğer saklama yöntemi ise kavurma yapmak. Kavurma yapılan etler uygun şartlarda bir yıl saklanabilir. Etlerin daha uzun süre saklanması bozulmaya, besleyici değerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına neden olur. İşkembe ve bağırsaklar çok iyi temizlendikten sonra çabuk bozulduğu için kısa sürede tüketilmeli. Kullanılan ambalaj malzemeleri ve kaplar gıdalara uygun olmalı. Bu malzemeler gıdalar için üretilmiş olmalı, zararlı kimyasal maddeler içermemeli. Aksi takdirde, ciddi zehirlenmeler ve sağlık problemleri ortaya çıkabilir.