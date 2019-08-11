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Eti 5-6 saat dinlendirin

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK ANKARA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2019
Eti 5-6 saat dinlendirin
Vatandaşlar bugünden itibaren kurbanlarını kesmeye başlarken, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kurban etlerini dinlendirme ve saklama ipuçları geldi. Buna göre, etler sıcak ve taze olduğu için 14-20 derecede 5-6 saat dinlendirilmeli. Direkt soğutucuya konulan sıcak etlerin bozulma riski bulunuyor. Büyük parça etlerin içleri zor donacağından, dondurucuya daha küçük parçalara ayırmadan konulmamalı. Etin hemen dondurucuya yerleştirilmesi sertleşmesine neden olur. Sıcak etler oda sıcaklığında dinlendirilmeden soğutucuya konursa, etlerdeki kasılmadan dolayı iç ısısı yeterince düşmeyeceği için et sıcak kalır ve birkaç gün sonra içlerinden bozulmaya başlar. Bu şekilde yeşillenip kokuşan etler tüketilmemeli. Etler 12 saat olgunlaştıktan sonra tüketilmeye başlanmalı.

KÜÇÜK DOĞRAYIN
Etler sertlik kıvamına ulaşınca bölünmeye başlanmalı. Bu etler tüketim amaçlarına göre sınıflandırılmalı. Kıymalık, kızartmalık ve haşlamalık etler ayrılmalı. Kullanım miktarlarına göre ambalajlanmalı ve soğutulmalı. Ayrıca büyük parça etlerin dondurucuda soğutulması mümkün değil. İç kısımları soğumayacağı için etler bozulabilir. Kıymalık et ise yemeklerde kullanılacak porsiyonlar şeklinde ambalajlanmalı. Parça et kullanılacaksa ufak ufak dilimlendikten sonra paketlenmeli. Etler dondurucunun en soğuk bölmesine yerleştirilmeli. Derin dondurucudan çıkan etler tekrar dondurulmazken, donmuş etlerin çözülme işlemi de buzdolabında yapılmalı. Yetkililer koyun parça etlerinin 4-8 ay, kıymasının ise 1-3 ay; dana parça etlerinin 6-10 ay, kıymasının 1-3 ay; sığır parça etleri 8-12 ay, kıymasının 1-3 ay güvenilir şekilde bekletilebileceğini ifade etti.

1 YIL SAKLANABİLİR
Taze etler, buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder. Etler tuzla salamura edilerek de saklanabilecekken, bir diğer saklama yöntemi ise kavurma yapmak. Kavurma yapılan etler uygun şartlarda bir yıl saklanabilir. Etlerin daha uzun süre saklanması bozulmaya, besleyici değerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına neden olur. İşkembe ve bağırsaklar çok iyi temizlendikten sonra çabuk bozulduğu için kısa sürede tüketilmeli. Kullanılan ambalaj malzemeleri ve kaplar gıdalara uygun olmalı. Bu malzemeler gıdalar için üretilmiş olmalı, zararlı kimyasal maddeler içermemeli. Aksi takdirde, ciddi zehirlenmeler ve sağlık problemleri ortaya çıkabilir.

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