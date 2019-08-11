Eti 5-6 saat dinlendirin

BUGÜN NELER OLDU

Vatandaşlarbugünden itibaren kurbanlarınıkesmeye başlarken,Tarım ve OrmanBakanlığı'ndan kurbanetlerini dinlendirme vesaklama ipuçları geldi.Buna göre, etler sıcak vetaze olduğu için 14-20derecede 5-6 saat dinlendirilmeli.Direkt soğutucuyakonulan sıcak etlerinbozulma riski bulunuyor.Büyük parça etleriniçleri zor donacağından,dondurucuya dahaküçük parçalara ayırmadankonulmamalı. Etinhemen dondurucuya yerleştirilmesisertleşmesineneden olur. Sıcak etleroda sıcaklığında dinlendirilmedensoğutucuyakonursa, etlerdeki kasılmadandolayı iç ısısı yeterincedüşmeyeceği için etsıcak kalır ve birkaç günsonra içlerinden bozulmayabaşlar. Bu şekildeyeşillenip kokuşan etlertüketilmemeli. Etler 12saat olgunlaştıktan sonratüketilmeye başlanmalı.Etler sertlik kıvamına ulaşınca bölünmeye başlanmalı. Bu etler tüketim amaçlarına göre sınıflandırılmalı. Kıymalık, kızartmalık ve haşlamalık etler ayrılmalı. Kullanım miktarlarına göre ambalajlanmalı ve soğutulmalı. Ayrıca büyük parça etlerin dondurucuda soğutulması mümkün değil. İç kısımları soğumayacağı için etler bozulabilir. Kıymalık et ise yemeklerde kullanılacak porsiyonlar şeklinde ambalajlanmalı. Parça et kullanılacaksa ufak ufak dilimlendikten sonra paketlenmeli. Etler dondurucunun en soğuk bölmesine yerleştirilmeli. Derin dondurucudan çıkan etler tekrar dondurulmazken, donmuş etlerin çözülme işlemi de buzdolabında yapılmalı. Yetkililer koyun parça etlerinin 4-8 ay, kıymasının ise 1-3 ay; dana parça etlerinin 6-10 ay, kıymasının 1-3 ay; sığır parça etleri 8-12 ay, kıymasının 1-3 ay güvenilir şekilde bekletilebileceğini ifade etti.Taze etler, buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder. Etler tuzla salamura edilerek de saklanabilecekken, bir diğer saklama yöntemi ise kavurma yapmak. Kavurma yapılan etler uygun şartlarda bir yıl saklanabilir. Etlerin daha uzun süre saklanması bozulmaya, besleyici değerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına neden olur. İşkembe ve bağırsaklar çok iyi temizlendikten sonra çabuk bozulduğu için kısa sürede tüketilmeli. Kullanılan ambalaj malzemeleri ve kaplar gıdalara uygun olmalı. Bu malzemeler gıdalar için üretilmiş olmalı, zararlı kimyasal maddeler içermemeli. Aksi takdirde, ciddi zehirlenmeler ve sağlık problemleri ortaya çıkabilir.