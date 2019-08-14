8 haftadan uzun sürüyorsa dikkat! Kanser habercisi olabilir...

Üç haftadan kısa süren öksürüğün akut öksürük olarak adlandırıldığını vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Yazar, akut öksürüğün en sık nedeninin ise solunum yolları enfeksiyonları olduğunu belirtti. Akut öksürüğün nedenleri arasında soğuk algınlığı, akut sinüzit, akut bronşit, boğmaca, zatürre, gribal enfeksiyon ve alerjik ya da burun iltihabının sayılabileceğini söyleyen Doç. Dr. Esra Yazar, bu hastalıklara bağlı öksürüğün genellikle nedene yönelik reçete edilen soğuk algınlığı ilaçları ya da antibiyotik tedavisi ile zaman içinde gerileyeceğini kaydetti.

İNATÇI ÖKSÜRÜĞÜN BELİRTİLERİ NELER?

8 haftadan uzun süren kronik öksürüğe halk arasında "inatçı öksürük" adı verildiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Yazar, "Hastalar inatçı öksürük aşamasına gelene kadar genellikle soğuk algınlığı ilaçları, antibiyotikler ya da bitkisel karışımlar kullanmış olarak doktora başvuruyorlar. Oysa ki akut öksürük dediğimiz kısa süren öksürüğün aksine uzun süren inatçı öksürükte başta enfeksiyon dışı nedenler akla gelmelidir. İnatçı öksürüğün en sık nedenleri arasında üst hava yolu öksürük sendromu, öksürükle seyreden astım, gastroözofagiyal reflü hastalığı, alerjik bronşit, solunum yolu enfeksiyonları sonrası uzamış öksürük, bazı tansiyon ilaçlarına bağlı öksürük, psikojenik öksürük ve tüm araştırmalara rağmen nedeni bulunmayan öksürük bulunuyor" dedi.

ÖKSÜRÜRKEN KAN TÜKÜRME VARSA DİKKAT!

Nedeni bulunamayan öksürüğün doğal olarak hastaları daha çok korkuttuğunu belirten Doç. Dr. Yazar, hastanın öksürük ile birlikte başka şikâyetleri de varsa, daha ayrıntılı tetkiklerin yapılması gerektiğine işaret ederek, "Uzun süreli öksürüğe özellikle iştahsızlık, halsizlik ve kilo kaybı gibi belirtilerin de eşlik etmesi tüberküloz (verem) hastalığını ya da akciğer kanseri gibi çok ciddi durumları akla getirmelidir. Yine öksürükle birlikte kan tükürmeye yol açan nedenler arasında akut bronşit ve zatürre gibi enfeksiyonlar olabileceği gibi akciğer kanseri ya da metastatik tümörler gibi daha ciddi durumları da düşünmek gerekir. Uzun yıllar sigara içmiş riskli kişilerde de öksürük daima ayrıntılı bir şekilde irdelenmelidir. Yine astım ya da KOAH gibi kronik akciğer hastalığı olan kişilerde yeni gelişen öksürük ya da öksürüğün şiddetinin veya karakterinin değişmesi hastalığın alevlenmesine işaret edebilir" şeklinde konuştu.

GECE ÖKSÜRÜĞÜ ASTIM HABERCİSİ

Sadece geceleri görülen öksürük ile ilgili de bilgiler veren Doç. Dr. Yazar, "Gece öksürüğü astımın bir belirtisi olabilir. Astımlı hastalar özellikle sabaha karşı nefes darlığı ya da öksürük nöbeti ile uyanabilirler. Ayrıca reflü hastalarında da gece öksürüğü olabilir ve bazen öksürük hastalığın tek belirtisi olabilir. Yine üst hava yolu öksürük sendromu ve geniz akıntısı da gece öksürüğüne neden olabilen durumlardır. Daha nadir olarak kalp yetmezliği olan hastalarda akciğer ödemi gelişmesi gece öksürüğüne ve nefes darlığına yol açabilen acil bir durumdur. Yine bazı uyku apne hastaları da apneyi takip eden öksürük nöbeti ile uyanabilirler" dedi.

BURUN TIKANIKLIĞI ÖKSÜRÜĞÜ TETİKLEYEBİLİR

Doç. Dr. Yazar, 'burun tıkanıklığı ile öksürüğün bir ilişkisi olup olmadığı' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Burun ile ilgili rahatsızlıklar da öksürüğe neden olabilmektedir. Burun tıkanıklığı, geniz akıntısına yol açar. Bu durum da üst hava yollarındaki öksürük reseptörlerini uyarak öksürüğü tetikler. Yine burun tıkanıklığı olan bireyler genellikle ağızları açık uyurlar ve bu durum boğaz kuruluğuna sebep olarak öksürüğe yol açabilmektedir."