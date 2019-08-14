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bu besinleri ağzına bile sürmüyor! İşte 8 sağlıksız !

Sağlıklı bir yaşamın temelini, sağlıklı beslenme ve stresten uzak kalmak olarak tanımlayan uzmanlar sağlıklı listesi de veriyor. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için sağlıklı organlara ihtiyacımız var. Bu organların en önemlisi de hiç kuşkusuz kalp. geçirenlerin yaş ortalamasının günümüzde çok düştüğünü belirten doktorlar için uzak durmamız gereken besinler hakkında da sıklıkla açıklama yapıyor. Peki kalp doktorlarının ağzına bile sürmediği besinler olduğunu biliyor muydunuz? Kalp sağlığını korumak isteyen kardiyologlar bakın hangi besinleri diyet listelerinden çıkarıyorlar. İşte 8 sağlıksız ...

Giriş Tarihi: 14.8.2019 17:11 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 17:13
Kalp doktorları bu besinleri ağzına bile sürmüyor! İşte kalbin düşmanı 8 sağlıksız besin!

İşlenmiş Et

Pastırma, jambon, sucuk, sosis gibi işlenmiş etler artık hayatımızın bir parçası. Ancak New York'taki Columbia Presbiteryen'deki kardiyolog ve tıp profesörü Jennifer Haythe, bu ürünlerin yanına bile yaklaşılmaması gerektiğini söylüyor.

İşlenmiş et, raf ömrünü artırmak için tuzlanmış, kurutulmuş, fermente edilmiş veya tütsülenmiş et anlamına gelir. Bu yiyecekler mutfakta pratik olsa da içeriğinde onlarca kimyasal madde içermektedirler. Düzenli ve çok miktarda tüketmek ise kalp sağlığına zarar verir.

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Kalp doktorları bu besinleri ağzına bile sürmüyor! İşte kalbin düşmanı 8 sağlıksız besin!
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