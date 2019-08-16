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Bu iştahınızı kontrol eden hormonları harekete geçiriyor! İşte !

Fazla kilolardan kurtulmak, iştah kontrolünü sağlamak elimizde. Bu kez yiyerek iştahımızı azaltacağız. Tek yapmamız gereken iştahımızı yöneten hormonları harekete geçirecek besinlerden faydalanmak. Peki iştah kontrolüne yardımcı neler? İştahınızı kontrol eden hormonları harekete geçiren besinler hangileri? olacak hormonları ve bu hormonları harekete geçirecek besinleri açıkladı. Sizler için harekete geçirecek mucize formülleri açıklayan diyetisyen evde hazırlayabileceğiniz tarifler de verdi. İşte mucize formülleri...

Giriş Tarihi: 16.8.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 10:52
Bu besinler iştahınızı kontrol eden hormonları harekete geçiriyor! İşte iştah kontrolü ile zayıflatan besinler!

Yaşam kaynağımız, enerji depomuz besinlerle gelgitli bir ilişkimiz var. Kimi zaman bir besine karşı aşırı istek duyabiliyoruz kimi zaman da canımız hiçbir şey istemiyor. Aslında bu kadar kolay dile getirdiğimiz açlık hissinin veya iştahın düzenlenmesinin altında çok kompleks bir mekanizma yatıyor.

İşin içerisine beynimizdeki sinir hücrelerimiz, hormonlarımız, yağ dokudan salgılanan faktörler gibi birçok etmen giriyor. Gelgelelim bu süper mekanizma stres, ruh hali, sosyal çevre, fiziksel aktivite, yaşam tarzı gibi dış faktörlerden kolaylıkla etkileniyor, sonucunda da kilo almak kaçınılmaz oluyor. Bu kadar karmaşık bir sistemin üstesinden gelmek, iştah kontrolünüzü sağlamak ve kiloları alt etmek için bu hafta sizlerle özel tarifler paylaşacağım.

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Bu besinler iştahınızı kontrol eden hormonları harekete geçiriyor! İşte iştah kontrolü ile zayıflatan besinler!
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