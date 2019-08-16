Sağlık deposu zeytinyağı

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Zeytinyağının faydaları saymakla bitmiyor.Ömrü uzatıyor, kalpdamar hastalıklarına iyi geliyor, doğal bir antiaging etkisi yapıyor.Tükettiğimiz yağlar bitkisel ve hayvansal kaynaklı olmak üzere iki çeşittir. Artık sağlık için faydası kanıtlanmış olan bitkisel yağlar, beslenmemizin temelini oluşturmalıdır. Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Güzel, zeytinyağının faydalarını anlattı…Zeytinyağı, mucize gibi bir besindir.Yemeklerin mümkün olduğunca zeytinyağı ile yapılması gerekir. Tüm dünyada önerilen en sağlıklı beslenme şekli olan Akdeniz tipi beslenmenin temelinde de zeytinyağı vardır. Zeytinyağı tekli doymamış bir yağ türüdür ve yapısının çoğu oleikasitten oluşur. Zeytinyağı, öncelikle kalp-damar hastalıkları için koruyucudur. Çünkü tekli doymamış yağ asitleri kan kolesterolü LDL'yi düşürür ve iyi kolesterol dediğimiz damarlarımız için koruyucu olan HDL'yi yükseltir.Kan yağları yüksek ve kalp-damar hastalığı gelişme riski olan kişiler için oldukça faydalıdır.Zeytinyağı, içerdiği A ve E vitamini ve diğer pek çok fenolik bileşen ile iyi bir antioksidandır. Bu da immün sistemin kuvvetlenmesini, hastalıklara karşı vücudun daha dirençli olmasını sağlar.Hücre hasarını önleyerek yaşlanmasını geciktirir, yani doğal bir anti-agingdir.Zeytinyağının sindirimi kolay olduğu için mide ve sindirim sistemi için de rahatlatıcı, koruyucudur. Aynı zamanda bağırsakları çalıştırarak kabızlığı önler ve yine antioksidan özelliği ile buradaki immünitenin (bağışıklık sistemi) oluşmasını sağlar. Unutmayın ki, bütün vücudun bağışıklığı bağırsak sağlığından başlar. Zeytinyağının kansere ve obeziteye karşı önleyici olduğu da çalışmalarda bildirilmiştir.Zeytinyağlı yemekler genelde sebze ağırlıklıdır. Bu durumda hem zeytinyağı, hem sebze tüketiriz; bu da bizim için iki kere sağlık demektir. Çünkü sebzeler içerdikleri posa, vitamin, mineral ve fitokimyasallar ile beslenmemizin önemli antioksidanlarıdır.Sebzelerin kalorileri düşük olduğu için tüketiminde sınır da yoktur. Günlük iki-üç porsiyon sebze ve salata tüketilebilir.Zeytinyağlı yemeklerde tüketilen domates en fazla likopen içeren sebzelerdendir.Domates pişirildiğinde ısı ile bu likopen miktarı artar. Dolayısıyla kansere, kalp-damar hastalıklarına ve yaşlanmaya karşı koruyucu en güçlü antioksidanlardan olan likopeni de fazlasıyla almış oluruz.Ülkemizde de yaşlı nüfusun en fazla olduğu yerler, zeytinyağının en fazla kullanıldığı Ege bölgesindeki şehirlerdir.Zeytinyağı için uzun yaşın sırrı diyebiliriz. Biz dünyada zeytinyağı üreten Akdeniz ülkelerinin başında sayılırız ama hâlâ kişi başı tüketim, diğer Akdeniz ülkelerine göre düşüktür. Zeytinyağı tüketimini artırmakta fayda var.AKDENIZ diyetinin vazgeçilmezi zeytinyağı, hem kanser riskini, hem kalp hastalıklarını azaltır. Zeytinyağı içindeki yüksek miktardaki tekli doymamış yağ asitlerinin, tokoferol ve fenolik bileşiklerin bu etkiyi yaptığı düşünülmektedir. Günlük beslenmemizde olması gereken yağ mutlaka zeytinyağı olmalıdır.Zeytinyağının içerdiği vitaminler hücre yenileyici özelliklere sahiptir, bu anlamda yaşlılığı geciktirici etkisi vardır. Cildi besler, korur. Başta E vitamini olmak üzere, içerdiği çok sayıdaki antioksidanla zararlı maddelerin vücudumuzda neden olduğu tahribatı önler, doku ve organlarımızın yaşlanmasını geciktirir.İçerdiği yüksek E vitamini, antioksidan özelliği yanında hücre gelişimi, büyüme ve sinir sisteminde önemlidir. E vitamini eksikliğinde prematüre bebeklerde hemolitik anemi, düşük hemoglabin, kalp kapaklarında kanama gibi etkiler görülebilir. Sindirimi kolaydır ve minerallerle vitaminlerin vücutta kullanılmasına yardımcı olur. Minerallerin kemiklerde çökmesini sağlayarak kalsiyum kaybını da engeller. Kemikler, organizmanın mineral yapılarının deposunu oluşturur ve kemiklerde mineral birikimi olmadığı takdirde kemik erimesi gibi ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkar. Bu bakımdan iskelet sistemimiz üzerinde çok olumlu katkısı vardır.ZEYTINYAĞI, kızartmaya uygun değildir. Yüksek ısı; hem tadının acılaşmasına, hem de vitamin-mineral içeriğinin azalmasına neden olur, ayrıca vücut için zararlı serbest radikaller oluşur. Zeytinyağı, yemek piştikten sonra ilave edilmelidir. Zeytinyağını saklama koşulları da önemlidir. Güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde, koyu renkli cam şişede, serin ve kapalı bir ortamda saklanmalı, şişenin ağzı kapalı tutularak oksijenle temas etmemesi sağlanmalıdır.ZEYTINYAĞI, çocuklar için de zeytinyağı çok önemli bir besindir. Beyin gelişimi için gerekli olan yağ asitlerinden biridir ve beyin gelişiminde önemlidir; eksikliğinde büyüme geriliği, öğrenmede eksiklikler görülür. Çocukların yüksek enerji ihtiyacını karşılamak, beyin gelişimini ve öğrenme kapasitesini artırmak, bağırsaklarının düzenli çalışmasını sağlamak için günlük beslenmelerinde mutlaka zeytinyağı olmalıdır.