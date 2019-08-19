Alerji sinyali veren 5 işaret!

Bazı besinler, bazı insanlarda olumsuz etkilere neden olabilir. Fakat her türlü olumsuz belirtiyi alerji olarak adlandırmak yanlıştır. Alerjinin ne olduğunu, belirtilerini, önlemlerini bilmekte fayda vardır. İşte her yönüyle besin kaynaklı alerjiler…

BESİN BAZLI ALERJİ NEDİR?

Besin alerjisi besin reaksiyonları başlığı altındadır. Tek başına veya farklı bir besinle tüketilen bazı besinlerin immünolojik veya immünolojik olmayan etkenleridir. Bu reaksiyonlar en kısa süre içerisinde fark edilerek, önlemler alınmalıdır.

GENELLİKLE HANGİ BESİNLER ALERJİYE NEDEN OLMAKTADIR?

Alerjiye sebebiyet veren birçok besin vardır. Bunlardan bazıları balık, kuru baklagiller, baharatlar, kabuklu kuruyemişler, kabuklu deniz ürünleri, et türleri, tahıllar, çikolatadır. Tabii ki alerjiye neden olan besinler sadece bu saydıklarımız değildir.