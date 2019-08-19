Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Alerji sinyali veren 5 işaret!

sinyali veren 5 işaret!

Bazı besinler, bazı insanlarda olumsuz etkilere neden olabilir. Fakat her türlü olumsuz belirtiyi olarak adlandırmak yanlıştır. Alerjinin ne olduğunu, belirtilerini, önlemlerini bilmekte fayda vardır. İşte her yönüyle besin kaynaklı alerjiler…

Giriş Tarihi: 19.8.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 14:56
Alerji sinyali veren 5 işaret!

Bazı besinler, bazı insanlarda olumsuz etkilere neden olabilir. Fakat her türlü olumsuz belirtiyi olarak adlandırmak yanlıştır. Alerjinin ne olduğunu, belirtilerini, önlemlerini bilmekte fayda vardır. İşte her yönüyle besin kaynaklı alerjiler…

BESİN BAZLI ALERJİ NEDİR?

Besin alerjisi besin reaksiyonları başlığı altındadır. Tek başına veya farklı bir besinle tüketilen bazı besinlerin immünolojik veya immünolojik olmayan etkenleridir. Bu reaksiyonlar en kısa süre içerisinde fark edilerek, önlemler alınmalıdır.

GENELLİKLE HANGİ BESİNLER ALERJİYE NEDEN OLMAKTADIR?

Alerjiye sebebiyet veren birçok besin vardır. Bunlardan bazıları balık, kuru baklagiller, baharatlar, kabuklu kuruyemişler, kabuklu deniz ürünleri, et türleri, tahıllar, çikolatadır. Tabii ki alerjiye neden olan besinler sadece bu saydıklarımız değildir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alerji sinyali veren 5 işaret!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN