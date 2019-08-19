Elmanın faydaları nelerdir? İşte elma yemenin inanılmaz yararları

Elma yemenin faydaları saymakla bitmiyor! Elmalar, etkileyici beslenme profillerinden dolayı bazen "beslenmenin güç merkezi" olarak adlandırılır. Elmalar, günlük C Vitamini (güçlü bir doğal antioksidan), B-kompleks vitaminleri, diyet lifi, bitkisel besinler (vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olan) ve kalsiyum ve potasyum gibi minerallerin ihtiyacının yaklaşık yüzde 14'ünü içerir. Araştırmalar elma yemenin potansiyel olarak demansın önlenmesine ve inme ve diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur.

Yapılan bir araştırma, elma yemenin nörolojik sağlığınız için fayda sağlayabileceğini öne sürdü.

Araştırmacılar günlük diyetinize elmaları dahil etmenin nöron hücrelerini oksidatif strese bağlı nörotoksisiteye karşı koruyabileceğini ve Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklar riskini azaltmada önemli bir rol oynayabileceğini buldu.

İNME RİSKİNİ AZALTIYOR

9,208 kadın ve erkeği içeren bir çalışma, 28 yıl boyunca en fazla elmayı yiyenlerin felç için en düşük risk olduğunu göstermiştir.

Araştırmacılar, elma alımının, trombotik inme riskinin azalmasıyla ilişkili olduğu sonucuna varmışlardır.4

KÖTÜ KOLESTEROL SEVİYELERİNİN DÜŞÜRÜLMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Florida Eyalet Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, elmanın bir "mucize meyve" olduğunu belirtti.

Her gün elma yiyen yaşlı kadınların sadece altı ay sonra% 23 daha az kötü kolesterol (LDL) ve% 4 daha iyi kolesterol (HDL) olduğunu buldular.

DİYABET RİSKİNİZİ AZALTIYOR

Elmalar, diyabet riskinizi azaltmanıza da yardımcı olabilir. 187.386 kişiyi kapsayan bir araştırmada, haftada üç porsiyon yiyen insanların elma, üzüm, kuru üzüm, yaban mersini veya armut yiyenlerin, tip 2 diyabet gelişme riski% 7 daha düşük olduğu tespit edildi.

MEME KANSERİNE KARŞI KORUMA

Ünlü Cornell araştırmacısı Rui Hai Liu tarafından yürütülen bir dizi çalışmaya göre, bir elmanın, günlük bir elmanın meme kanserini önlemeye yardımcı olabileceğine dair kanıtlar artıyor.