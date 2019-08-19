Hamilelerin gözde bakımı: Balkabağı peeling

PUMPKİN

PEEL

SİNDRELLA

BUGÜN NELER OLDU

Organik bir cilt bakım uygulaması olan pumpkin peel (balkabağı peelingi), iğnesiz işlemleri tercih edenlere yeni bir alternatif sunuyor. Amerikan Estetik Cerrahi Tıp Merkezi'nden Estetik Cerrah Op. Dr. Mustafa Aydınol, kabak mucizesi olarak tanımladığı bu uygulamayı anlattı…Hamilelik dönemi mümkün olduğunca kimyasallardan uzak geçirilmesi gereken bir süreç. Ancak hamile kadınlar bakımlarından ödün vermek zorunda da değil. Gelişen teknolojiler sayesinde artan çeşitlilik, anne adayları için en uygun ürünlerin kullanılabilmesini sağlıyor. Balkabağı peelingi de bunlardan biri.Her geçen gün yeni uygulamalar hayatımıza giriyor. İğneli ve iğnesiz bakımlardan organik uygulamalara kadar farklı cilt bakım uygulamaları ile zamanın yıkıcı etkisi en aza indirilmeye çalışılıyor.Sindirella bakımı olarak da anılan bu bakım, anında etki sağlıyor. Özellikle mat ciltlerde gözle görülür bir değişim oluyor.Alfa hidroksi asit, amino asitler ve enzimler açısından oldukça zengin olan kabak, cilt bakımında da fazlasıyla kullanılmaktadır.Balkabağının içindeki provitamin A peeling etkisi yaratırken, alfohidroksi asit de cildin genç bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Tün bunları doğal ve organik yollarla yapan pumpkin bakımı, özellikle hamile kadınların gözde bakımı olmaya başladı.Balkabağı ile yapılan bu cilt bakımı, cildin en üst tabakasını arındırarak lekelerin giderilmesine yardımcı olurken, çil tedavisine de katkı sağlıyor. Ayrıca akneli ciltler dahil tüm cilt tipleri için uygundur. Ana maddesi kabak olan pumpkin peel; cildinizi yenileyerek ciltteki kuruluk, yaşlanma ve akne problemlerine karşı hücrelerin yenilenmesini sağlıyor.CILDI maskeye hazırlamak için önce cilt tipine göre belirlenen temizleyici ürünler yüze uygulanır. Cilt yağdan ve kirden arındırıldıktan sonra yüze masaj yapılarak ölü cilt hücreleri temizlenir. Pumpkin Peel Sindirella cilde sürülür ve yüzde 10 dakika bekletilir. Sonrasında maske ciltten arındırılır. Etkisini hemen fark edersiniz. Porselen netliğinde ve pürüzsüz bir cilde kavuşursunuz.