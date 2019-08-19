Hıçkırığa iyi gelen 7 yöntem!

AYLARCA SÜREBİLİYOR

Hıçkırık, solunum kaslarından diyaframın ve bazen kaburgalar arasındaki kasların ritmik kasılmalarıyla oluşur. Ani ve hızlı bir nefes alma hareketi, ses tellerinin kapanmasıyla kesilir. Bu sırada oluşan "hıçk" sesi nedeniyle hıçkırık olarak isimlendirilir. Yaklaşık dakikada 4-60 kez tekrarlayarak devam edebilir. Hıçkırık tipleri sürelerine göre sınıflanır, 48 saatten kısa sürüyorsa akut hıçkırıktır, 2-30 gün sürenler 'inatçı' ve 1 aydan uzun sürenler 'dayanılmaz' hıçkırık olarak isimlendirilir.