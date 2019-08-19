Kulak ağrısına ne iyi gelir? Kulak ağrısı nasıl geçer?

Kulak ağrısının sebebini öğrendikten sonra tedavi etmek daha kolay olacaktır. Bu şikâyeti yaşayan kişiler evde doğal yollarla ağrı geçirmenin yollarını arıyor. Fakat belirtmek gerekir ki kulak ağrısı yaşayan kişilerin öncelikli olarak doktora gitmelerinde fayda olacaktır. Bitkisel yöntemlerle de bu rahatsızlık geçirilebilir. Peki, kulak ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer?
KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR?
Kulak ağrısının gerektiği gibi tedavi edilebilmesi için öncelikle mutlaka bir doktora görünmelisiniz. Ağrının kaynağına bağlı olarak tedavi yöntemi de değişiklik gösterecektir. Bu arada ağrıyı dindirmek için evde alabileceğiniz birkaç önlem iyileşme sürecinde sizi rahatlatabilir:
• Ağır aktivitelerden kaçının ve bol bol dinlenin.
• Sigara ve sigara dumanından uzak durun.
• Kulağınızı rüzgardan korumak için dışarı çıkarken ve klima yanında kulaklarınızı şapka veya şal ile örtün.
• Kulağınıza kulak temizleme çubuğu da dahil olmak üzere hiçbir şey sokmayın.
• Yüzme, duş veya banyo sırasında kulağınıza su kaçırmamaya özen gösterin.
• Bir doktor önermediği sürece kendi kendinize kulak damlası kullanmayın.
• Odanızı havalandırarak içeride temiz hava olmasına özen gösterin.
• Tıbbi bir engeliniz yoksa bol sıvı tüketin. Günde en az 8 bardak su içmeye özen gösterin.
KULAK AĞRISI NASIL GEÇER?
Parasetamol içeren ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar içilebilir. Veya sıcak uygulama yapabiliriz. Ya saç kurutma makinesi yardımıyla orta fan derecesinde kulak ısıtılır, bu ara yol da kulak ağrınızın azalmasına yardımcı olacaktır.Öte yandan evde kolayca hazırlanacak kulak ağrısına iyi gelen formüller ise şöyle sıralanıyor: