Kulak ağrısına ne iyi gelir? Kulak ağrısı nasıl geçer?

Kulak ağrısının sebebini öğrendikten sonra tedavi etmek daha kolay olacaktır. Bu şikâyeti yaşayan kişiler evde doğal yollarla ağrı geçirmenin yollarını arıyor. Fakat belirtmek gerekir ki kulak ağrısı yaşayan kişilerin öncelikli olarak doktora gitmelerinde fayda olacaktır. Bitkisel yöntemlerle de bu rahatsızlık geçirilebilir. Peki, kulak ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer?

KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Kulak ağrısının gerektiği gibi tedavi edilebilmesi için öncelikle mutlaka bir doktora görünmelisiniz. Ağrının kaynağına bağlı olarak tedavi yöntemi de değişiklik gösterecektir. Bu arada ağrıyı dindirmek için evde alabileceğiniz birkaç önlem iyileşme sürecinde sizi rahatlatabilir:



• Ağır aktivitelerden kaçının ve bol bol dinlenin.

• Sigara ve sigara dumanından uzak durun.

• Kulağınızı rüzgardan korumak için dışarı çıkarken ve klima yanında kulaklarınızı şapka veya şal ile örtün.

• Kulağınıza kulak temizleme çubuğu da dahil olmak üzere hiçbir şey sokmayın.

• Yüzme, duş veya banyo sırasında kulağınıza su kaçırmamaya özen gösterin.

• Bir doktor önermediği sürece kendi kendinize kulak damlası kullanmayın.

• Odanızı havalandırarak içeride temiz hava olmasına özen gösterin.

• Tıbbi bir engeliniz yoksa bol sıvı tüketin. Günde en az 8 bardak su içmeye özen gösterin.

KULAK AĞRISI NASIL GEÇER?

Parasetamol içeren ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar içilebilir. Veya sıcak uygulama yapabiliriz. Ya saç kurutma makinesi yardımıyla orta fan derecesinde kulak ısıtılır, bu ara yol da kulak ağrınızın azalmasına yardımcı olacaktır.

BUGÜN NELER OLDU

Öte yandan evde kolayca hazırlanacak kulak ağrısına iyi gelen formüller ise şöyle sıralanıyor:Zeytinyağı: Özellikle kulak enfeksiyonlarında temizleyici rol oynar. Zeytinyağı ayrıca kulak içinde uğultu hissini durdurmaya yardımcı olabilir. Kulak içine 1-2 damla damlatarak uygulayabilirsiniz.Kulak ağrısı için kullanılan ev ilaçlarının başında gelir. Soğanın antiseptik ve antibakteriyel özellikleri sorunun tedavisinde büyük rol oynar. Rendelenmiş soğan suyunu bir çorba kaşığında ayıklayın ve kısık ateşte ısıtın. Sonra etkilenen kulak içine günde 2-3 kez 1-2 damla damlatın.Sıcak Su Şişesi: İltihaplı kulağa içinde sıcak su dolu şişeyi koyabilirsiniz. Bunu bir sıcak havlu yardımıyla da yapabilirsiniz. Birkaç dakika boyunca sıcak su şişesi veya havluyu kulağınıza tutun.Kulak enfeksiyonlarının tedavisinde yararlı olabilir, çünkü zencefil güçlü bir anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Aynı zamanda mükemmel bir doğal ağrı kesici olarak bilinir. Taze zencefil suyunu ayıklayın ve ağrıyan kulağa 1-2 damla damlatın.Nane yaprakları ve yağı da kulak ağrısı tedavisinde kullanılır. Nane yapraklarını kaynatarak, suyu soğuduktan sonra 1-2 damla kulağınıza damlatabilirsiniz. Bunun yanında nane yapını pamuk veya kulak temizleyicilerle kulağınızın için uygulayabilirsiniz.