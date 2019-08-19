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uykunuzu etkilemesin!

değişikliği insanları fizyolojik ve psikolojik olarak etkisi altına alıyor. Bu olumsuz etkilerin başında ise sorunu geliyor. Yetersiz ve kalitesiz bir uyku kişinin günlük yaşamına yansıyor ve beraberinde birçok problemi getiriyor. Yorgunluk, halsizlik ve duygu durumunda değişiklik kişinin yaşam kalitesini düşürüyor. Peki mevsim geçişlerinde uyku problemi yaşamamak için neler yapılabilir? İşte her mevsimde sağlıklı uyku için yapılabilecekler..

Giriş Tarihi: 19.8.2019 15:10 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 17:33
Mevsim geçişleri uykunuzu etkilemesin!

UYKU SÜRELERİNİ KONTROL ALTINA ALIN

Kişilerin zihinsel ve fiziksel sağlığı açısından yaşamsal bir zorunluluk olan uyku, insanların yaşamının ortalama üçte birini kapsıyor. Uyku, insan vücudunun onarım süreci olarak kabul edildiği gibi, onsuz yaşamak da mümkün değil. Bu nedenle uyku, her gece belli sürelerde gerekli kalitede sağlanmalı. Bir kişinin ihtiyaç duyduğu normal uyku süresi, onun yaş grubuna ve gereksinimlerine göre değişiyor. Bunların yanı sıra kişinin genetik özellikleri de önemli bir ayrıntı. Uykusuzluk hissetmeden fiziksel ve zihinsel zindelikle uyanılan zaman dilimi kişi için normal uyku süresi olarak belirlenebilir. Fakat belli bir uyku süresi belirtmek gerekirse, yetişkinler için 4-11 saat, yeni doğanlar için ise 16-18 saat yeterli sayılabilir. Bunun nedeni de çocuklukta uyku ihtiyacının daha fazla olmasıdır.

BİYOLOJİK SAAT DEĞİŞİYOR

Yaz aylarında gündüzlerin uzaması ve gecelerin kısalması vücudun hemen alışabildiği bir durum. Ve aynı vücut, yaz dönemi sona erdiğinde de aynı şekilde olumsuz etkilenebiliyor. Uykku düzeninin bozulması da doğrudan ertesi gün yarattığı uykusuzlukla iş ve okul hayatında birçok sorunu beraberinde getirebiliyor.

UYKU DÜZENİ SAĞLANMALI

Sonbahar ve kış aylarında gün ışığına maruz kalınca sürenin kısalmasına bağlı olarak melatonin salınımında değişiklikler yaşanır. Bu da hem uyku- uyanıklık sisteminde, hem de duygu durumunda değişimlere yol açar. Depresif ruh hali ile birlikte uykuya dalma ve uykuyu sürdürme güçlükleri yaşanır. Gündüz aşırı uykulu melatonin hormonunun azalmasıyla yaşanan uykusuzluğa, serotonin azlığı da eklenince sonbaharda vücudun bağışıklık sistemi iyice zayıflar. Bu sebeple nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar da ortaya çıkar. Aynı nedenle var olan diğer hastalıkların da seyri ağırlaşabilir. Hormonal yapıda meydana gelen tüm bu değişiklikler, mevsimsel geçişlerdeki uyku düzenini sağlamak için büyük önem taşır. Bu nedenle uyku düzenini oturtabilmek için gece saatlerinde uyumak, gündüz saatlerinde ise uyanık kalmak gerekir.

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