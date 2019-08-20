Sütün faydaları nelerdir? İşte maddeler halinde sütün yararları...

Süt kemiklerin yapı taşı olan, kalsiyum açısından zengin ve vücutta kullanılabilirliği en yüksek besindir. Hamilelerin ve çocukların sık olarak tükettiği sütün yararları arasında kilo vermekte yer alıyor. Yetişkinlerin günde en az 1 bardak, çocukların ise 2 bardak içmesi öneriliyor. Peki Sütün faydaları nelerdir? İşte sütün bilinmeyen yararları…

SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR?

Mide rahatsızlıklarına çok iyi gelir.

Saçın uzamasında önemli bir etkisi vardır.

Tırnakların sağlam bir şekilde uzaması için faydalıdır.

Diş çürümelerine oldukça iyi gelir.

Tansiyonu olan hastalar için de süt içilmesi önerilmektedir. Çünkü süt tansiyonun düşmesinde etkilidir.

Büyümeyi ve gelişmeyi sağlayan süt, vücuda güç verir ve kemikleri sağlamlaştırır ve kemik erimesini önlemeye yardımcıdır.

Mikropların neden olduğu enfeksiyonlara karşı vücuda direnç verir.

Cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını engeller.

Beyin için oldukça faydalıdır ve beynin ihtiyacı olan enerjiyi sağlar.

Vücudumuzda ödeme neden olan sıvıların toplanmasını engeller.

İshalin geçmesinde faydalıdır.

Kronik bronşitin olmasını engelleyen süt, ayrıca öksürüğe de iyi gelmektedir.

Sindirim sistemi ile problemi olan kişilerin mutlaka süt içmesi tavsiye edilir, süt sindirim sistemini düzenlemektedir.

Ülserin önlenmesinde de sütün faydası büyüktür.

Süt ayrıca önemli hastalıklardan olan kanserin de önlenmesine yardımcı olmaktadır.

Dokuların ve hücrelerin oluşumuna zemin hazırlar ve hızlandırır. Böylece vücudumuzda oluşan yaralar çok daha çabuk iyileşir. Hücreleri onarır ve güçlendirir.

Sütün içinde A, B, C, D, E ve K vitaminleri vardır ki bu vitaminler biz insanlar için hayati önem taşımaktadır.

A vitamini: Görme yeteneğini korumada faydalıdır ve katarakt riskini azaltmaktadır.

B vitamini: Hafızayı güçlendirir, sinir hücrelerini korumada faydalıdır.

C vitamini: Mide ve meme gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmada faydalıdır.

D vitamini: Kemik kırılmasına karşı direç sağlamaktadır. Kolon, meme ve yumurtalık kanserine karşı koruma sağlar.

E vitamini: Hücrelere zarar veren maddelere karşı savaşır ve bu maddeleri etkisiz hale getirir. Alzheimer'a karşı koruma sağlar.

K vitamini: Kemikleri korurken aynı zamanda kanın pıhtılaşmasını sağlar.

Süt içen kişilerde bir çizik, bir yaralanma veya benzeri bir durumda kanın çok daha çabuk pıhtılaştığı bilinmektedir.

Süt ile kilo kontorlü sağlayabilirsiniz. Çoğu diyetlerde süt ve sütlü ürünler önerilmektedir. Bunun nedeni sütün mideye indikten sonra yaklaşık yarısının katı yiyecek olarak algınlanmasıdır. Bu sayede beyine "doydum" sinyeli gönderilmektedir. Bu da sütün diyetlerde oldukça tercih edilmesine neden olmaktadır.

GÜNDE NE KADAR SÜT İÇMELİ?

Sağlıklı bir birey günde 2-4 su bardağı yani 0,5-1 litre süt tüketebilir. Ancak hipertansiyon, kalp, şişmanlık gibi bazı sağlık problemleri var ise günlük diyetteki tüketilen süt miktarını kısıtlamak gerekebilir. Bu kişilere günde 2 bardak süt içmeleri önerilir.

SÜT İÇMEK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Süt ve süt ürünleri; protein, kalsiyum, fosfor, A vitamini, bazı B vitaminleri (özellikle riboflavin, B12 ) için iyi bir kaynaktır. ... Peynir, yine en önemli protein, yağ, kalsiyum, fosfor ve vit A kaynağıdır.