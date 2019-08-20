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Uzmanlar uyardı! Bu besinlerin sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

Son zamanlarda çoğalan hastalıklardan dolayı yediğimiz besinlere daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlığımızı olumsuz etkileyecek besinlerden kaçınıp yerine sağlıklı besinleri koymak en doğrusu olacaktır. Bazı besinlerin faydalı olduğunu düşünsek de sağlığımıza zarar verecek bir kimyasal madde içerdiği ortaya çıkabiliyor. Peki faydalı ve zararlarını bilmediğimiz nelerdir? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 20.8.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 09:57
Uzmanlar uyardı! Bu besinlerin sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

PATLAMIŞ MISIR

Patlamış mısır, sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan protein, altın, fosfor, demir, silikon ve magnezyum içerir. Patlamış mısırın içerdiği B vitamini de depresyon ve stresle savaşmaya yardımcı oluyor.

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Uzmanlar uyardı! Bu besinlerin sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı
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