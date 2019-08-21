Erken müdahale edilmeyen sıcak çarpmaları bakın neye yol açıyor

Sıcaklıkların yüksek seviyelere ulaşmasıyla birlikte çoğu kişi tatil beldelerinde, deniz kenarlarında, parklarda daha uzun süre vakit geçirmeye başlıyor. Bu durum özellikle çocuklarda güneşin zararlı etkilerinin görülmesine yol açıyor. Baş dönmesi, mide bulantısı ve sersemlik hissi ile gelen sıcak çarpması, erken müdahale edilmediğinde ise çok ciddi sorunları beraberinde getiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı İsmail Çelik, sıcak çarpması ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

SICAK ÇARPMASI NEDİR?

Güneşin altında uzun süre zaman geçirmeye bağlı olarak vücut ısısını düzenleyen sistemin bozulmasıyla meydana gelen bir durumdur. Özellikle de ani sıcaklık artışlarında vücut, ısı dengesini ayarlayamaz ve bazı bozukluklar meydana gelir. Bu noktada vücut sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkar ve sıcak çarpması olarak adlandırılan tablo ortaya çıkar. Sıcak çarpması çok önemli bir konudur ve acilen müdahale edilmesi gerekir. Geç müdahale edilmesi halinde ise bazı organlarda ciddi hasarlar bırakabilir.