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'' deri hastalıklarına büyük çözüm!

Bitki Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde, patlıcanın içinde bulunan "glikoalkaloid"den deri hastalıklarında kullanılacak ilaç geliştirildi.

Giriş Tarihi: 21.8.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 10:19
'Patlıcan' deri hastalıklarına büyük çözüm!

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora eğitimi gören Engin Tatlıdil, Hatice Şelale ve Nergiz Gürbüz'ün tez programı kapsamında Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Sami Doğanlar ve Prof. Dr. Anne Frary danışmanlıklarında yürütülen, desteklenen projede üzerinde çalışmalar yapıldı.Çeşitli tedavi yöntemlerinde ve ilaçlarında kullanılan patlıcanın pürüzsüz ve parlak cildinden yola çıkan bilim insanları, bunun insan cildine de faydalı olup olmayacağını araştırdı. Patlıcana parlaklık veren etken maddeyi patlıcandan izole eden ekip, bunu ilaç haline getirerek deri rahatsızlıklarında kullandı ve olumlu sonuç aldı.

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'Patlıcan' deri hastalıklarına büyük çözüm!
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