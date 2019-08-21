Sarımsağın faydaları nelerdir? Sarımsak nasıl tüketilmeli?

Sarımsağın etkileri, içindeki maddelerin izolasyonundan sonra daha büyük bir ilgi yaratmıştır. Bu izolasyon sayesinde sarımsak ekstraktı sıvı veya kapsül formda da ulaşılabilir hale gelmiştir.Sarımsağın dünyanın bütün iklim ve topraklarında yetişen yaklaşık 300 çeşidi bulunmaktadır. Kalite ve lezzet olarak ülkemizde yetişen Taşköprü sarımsağı önde gelir. İyi kalite olan sarımsak, germanyum ve selenyumdan zengin topraklarda yetişir.

SARIMSAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Betül Koçak,sarımsağın faydaları hakkında önemli bilgiler verdi.

İşte sarımsağın içerdiği maddeler ve faydaları;

Sarımsak, çeşitli sülfür bileşikleri, pek çok amino asit, germanyum, selenyum, kalsiyum, bakır, demir, potasyum, magnezyum, çinko gibi minerallerin yanı sıra, A, B, C vitaminlerini de içerir.

Sarımsağın tümör oluşumunu önlediğine dair çalışmalar bulunur. Antitümör etki germanyum ve selenyum ile desteklenmektedir.

Sarımsakta antibiyotik, antimikotik ve antiviral etki gösteren bileşikler olduğu bildirilmektedir. Bu sayede sarımsak bakteri ve virüslere karşı vücudumuzun savunma sistemine yardımcı olur.

Sarımsağın antihipertansif yani tansiyonu düşürücü etkisi bulunur. Tansiyonu yüksek seyreden kişiler için kullanımı iyi bir durumdur ancak tansiyonunuz genelde düşük seyrediyorsa sarımsağı daha az kullanmalısınız.

Kolesterol ve trigliserid düşürücü etkisi sayesinde özellikle kalp damar hastalıklarını önlemeye yardımcı niteliktedir.

Bir önemli etkisi de antikoagulan (pıhtılaşmayı önleyici) etkisidir. Pıhtılaşmayı önleyici etkisi kanın damarlarda daha kolay ilerlemesini sağlar. Eğer kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız sarımsak tüketiminizi denetim altında tutmanız gerekebilir.

HANGİ MİKTAR VE DOZDA TÜKETİLMELİ?

Sağlıklı bir beslenme düzeni ve sarımsağın tüm faydalarından yararlanabilmek için günlük tüketilebilir miktarının bir iki diş ile sınırlı tutulması yeterli olacaktır.

NASIL TÜKETİLMELİ?

İçerisinde bol miktarda vitamin ve mineral bulunan sarımsak, pişirilmeden tüketilmelidir. Eğer yoğurda katılarak tüketilecekse, rendelendikten sonra bekletilmemeli, hemen yoğurt ile karıştırılmalıdır. Bu sayede oksidasyon yoluyla vitamin kaybetmez, renk değişimi yaşanmamış olur.