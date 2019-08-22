5 günde 3 kilo verdiriyor! Vücutta yağ bırakmayan limon diyeti
Limonun faydaları saymakla bitmiyor. Limon kilo vermek isteyenler için sıkça tercih edilmeye başladı. Limon diyetini uygulayarak vücutta biriken toksinlerden arınıp kilo verebilirsiniz. Metabolizma hızını artıran bu narenciye, vücuttaki fazlalıkları yakmaya yardımcı olacak. Peki limon diyeti nasıl yapılır? İşte bol miktarda C vitamini içeren limon diyetinin detayları...
Giriş Tarihi: 22.8.2019 14:19Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 14:51
Güçlü bir antioksidan kaynağı, idrar söktürücü ve yağ yakıcı etkileri sayesinde limon şifalı bir besin kaynağıdır. Sabahları aç karnına limon suyu içmenin etkilerini artık hepimiz biliyoruz. Şimdi ise limonun başrol olduğu bir diyetten bahsedeceğiz.