Nasıl kilo alınır? Sağlıklı kilo almak için tüketilmesi gereken besinler!

Kilo almak; metabolizma, şeker, tiroid gibi rahatsızlıklara sahip insanlar için zayıflamaya çalışmak kadar zor bir eylemdir. Çoğu kişi kilo vermek için çeşitli diyetler denerken kilo almak için uğraşan insanların sayısı da oldukça fazladır. Sağlıklı bir yaşam sürmek için ideal ağırlığına ulaşması gereken kişiler arama motorlarından "Nasıl kilo alınır, hangi besinler tüketilmelidir?" sorularına cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde…

KİLO ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Kilo alma esnasında; kilo verme diyetlerinde verilen besinlerin porsiyonları büyütülerek tüketilebilir. Örneğin, kilo verme esnasında 2 adet tüketilen ceviz, alırken iki porsiyon daha fazla yenmelidir. Bunlardan fındık, fıstık, ceviz, badem istenildiği gibi tüketilebilir.

Aşırı zayıflık halinde olanların midesi de haliyle küçüktür. Bu nedenle mideyi anahtar gıdalarda doldurmak ve yüksek kaloriyle doymak önemlidir. Örneğin düşük kalorili lifli gıdadansa yüksek protein ve sağlıklı yağ değeri olan küçük bir porsiyon tercih edilmelidir.

KİLO ALMAK İÇİN HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİDİR?

Kilo almak istiyorsanız kırmızı et iyi bir tercih olacaktır. Kırmızı et bir dizi protein ve demir içeriyor. Ancak gıda uzmanları, etin bütün kısımlarının eşit tutulmadığı konusunda uyarıyorlar. Kırmızı etin kendi yağı ile pişmesi önemlidir.

Doğal fıstık ezmesi protein ve katı yağlarla doludur, bu da sağlıklı şekilde kilo almaya çalışan insanlar için mükemmel bir seçimdir. Bir çorba kaşığı yaklaşık 100 kalori içerir ve 4 gram protein içerir.

Yağsız süt D ve A vitamininden yoksun kalmıştır. Yağlı süt ise hem kalori bakımından hem de vitamin açısından çok daha zengindir.

Günde bir elma doktor tutar, ancak tropikal meyve kilo almanıza yardımcı olabilir. Mango, papaya, muz ve ananas gibi meyveler, gıda uzmanlarına göre şaşırtıcı seçeneklerdir.

Bir avokado'nun yarısı 140 kaloriyi içerir, fakat aynı zamanda yüksek oranda potasyum, folik asit, B ve E vitamini içerir. Beslenme uzmanları, sağlıklı ekmek ürünlerinin tüketilmesinin kilo almaya başlamanın harika bir yol olduğunu söylüyorlar. Beyaz ekmek yerine bolca tahıl ve besin değeri olan ekmekleri tercih edin.

Yağ ve lif dolu olan kuru yemişler, kilo almak için harika bir atıştırmalıktır. Sadece birkaç avuç kuru yemiş yiyerek saatlerce dolaşabilirsiniz.

İnsanların kilo vermeye çalışırken kestikleri ilk şeylerden biri karbonhidratlardır. Kilit besin değeri olan karbonhidratlar kilo almaya çalışırken aksine önemlidir.